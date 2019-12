Festival Virada: Matheus passa mal e show de Matheus & Kauan é cancelado

A dupla Matheus & Kauan compartilhou, no Instagram oficial da dupla, que o show deles no Festival Virada Salvador foi cancelado. Eles se apresentariam no Festival Virada Salvador logo após Bell Marques, neste sábado (28). Matheus está no Hospital Sirio Libanês, em São Paulo. O estado de saúde do artista não foi divulgado.

"Informamos que, por conta do estado de saúde do cantor Matheus Aleixo, que passou mal ao embarcar de Guarulhos (SP) para Ilhéus (BA) e não apresentou quadro de melhora para cumprir a agenda de shows, foram canceladas as apresentações da dupla Matheus e Kauan, que aconteceriam em Ilhéus (BA), no evento Batuba Beach Sound, e no Festival da Virada, em Salvador, hoje (28/12). Em breve, comunicaremos mais informações sobre o estado de saúde do cantor, que encontra-se no Hospital Sirio Libanês fazendo exames. Contamos e agradecemos a compreensão de todos", diz a nota.

