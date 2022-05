Festival Virada Salvador terá cinco dias de festa, diz Bruno Reis

Após dois anos, a prefeitura voltará a realizar o Festival Virada Salvador. Segundo o prefeito Bruno Reis, a grade de atrações está praticamente fechada.

O festival vai acontecer entre 28 de dezembro e 1º de janeiro, na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio. O prefeito não quis adiantar nenhuma atração que está em negociação para se apresentar no evento.

"Com certeza será uma virada com grandes artistas para compensar os dois anos que não pudemos realizar", disse o prefeito, nesta segunda-feira (30). Ele, no entanto, não quis confirmar se Ivete Sangalo será a responsável por fazer a contagem regressiva para 2023, como nos anos anteriores.