Fetos humanos são encontrados em potes de vidro em frente a salão de beleza em Olinda

Três fetos humanos foram encontrados, na manhã desta sexta-feira (22), na calçada em frente de um salão de beleza localizado na Avenida Brasília, no bairro de Jardim Brasil I, em Olinda (PE). De acordo com o cabeleireiro Benito Gomes, a sua esposa, que também é cabeleireira, quando chegou para abrir o salão, por volta das 7h, se deparou com a cena. Assustada, ela ligou para o marido para informar o ocorrido.

"Ela me ligou desesperada dizendo que tinha três fetos em frente ao nosso estabelecimento. Eu, de imediato, vim para o local e constatei. Logo depois acionei a polícia, que veio até o salão, fez o isolamento e solicitou o IML para vir recolher", declarou Benito Gomes. "Ela (esposa) não quis vir para o salão... Ficou bastante perturbada e teve até que tomar calmante, mas já está tudo bem", complementou.

Com relação a motivação do ocorrido, o cabeleireiro não tem nenhuma suspeita. "Não faço nem ideia, até porque não tem nenhuma câmera por aqui. Uma coisa eu garanto, devem ter colocado cedo pela manhã, pois ao sair de casa eu não percebi", explicou Benito Gomes.

Policiais da delegacia do bairro de Peixinhos - responsável por investigar o caso - estiveram no local e colocaram lacres nas embalagens. Já o IML esteve na frente do salão para recolher os fetos, que estavam em três frascos de vidro e, cada um deles, tinha tamanhos diferentes: um maior já formado, outro de tamanho mediano e um feto menor.

Ainda segundo relato do dono do salão de beleza, existe a suspeita de os fetos terem relação com algum ritual. "Alguns clientes me ligaram quando tomaram conhecimento e acharam que pode ter relação com algum ritual macabro. Vamos aguardar as investigações da polícia para saber se é verdade ou não", contou Benito Gomes.