Fez história! Darlan Romani é campeão mundial indoor de atletismo

O brasileiro Darlan Romani fez história no Mundial Indoor do arremesso de peso no sábado (19), ao conquistar o ouro na Sérvia, batendo o recorde da competição.



Em Belgrado, capital da Sérvia, Darlan superou o estadunidense Ryan Crouser, atual bicampeão olímpico, ao alcançar uma marca de 22,53m, recorde do campeonato e a 29 centímetros do recorde histórico do Mundial Indoor, que pertence a Crouser. Além de desbancar o rival, que não perdia uma competição há três anos, Romani melhorou sua melhor marca da carreira em competições indoor.



O ouro conquistado por Darlan Romani é o quinto do Brasil na história do Mundial Indoor, além de cinco pratas e seis bronzes. Darlan Romani segue vivendo um grande momento em sua carreira, após o quarto lugar nas Olimpíadas de Tóquio, ouro nos jogos Pan-Americanos de Lima em 2019 e nos Jogos Mundiais Militares, em 2015 e 2019.