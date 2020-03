FGV disponibiliza 55 cursos gratuitos para se fazer durante a quarentena

A Fundação Getúlio Vargas (FGV), liberou em sua plataforma de ensino online, 55 cursos totalmente gratuitos. A iniciativa busca oferecer oportunidade de aprendizado durante o período de quarentena por conta do novo coronavírus.

Os cursos disponibilizam certificação e podem ser utilizados na complementação de horas eletivas da faculdade. O documento é emitido via web, sem nenhum custo adicional.

Confira abaixo a lista de cursos disponíveis:

– Introdução ao tema da liderança

– BSC: Introdução à Criação e Execução da Estratégia

– Calidad en Servicio

– Como organizar o orçamento familiar

– Como planejar a aposentadoria

– Conceitos básicos de matemática financeira

– Conceitos e Princípios Fundamentais do Direito Tributário

– Contratos: Negociações Preliminares

– Direitos Autorais e Sociedade

– Era Vargas: do Estado Novo a 54

– Ética Empresarial

– Ética Empresarial – em Espanhol

– Fundamentos da Gestão de TI

– Introdução à Administração Estratégica

– Introdução à Comunicação Institucional

– Introdução a Precificação e Comportamento da Demanda

– Introducción a la Administración Estratégica

– Investigação Criminal e Instauração da Ação Penal

– Motivação nas Organizações

– Motivación en las Organizaciones

– O Juiz e a Ética

– Patentes e bases legais

– Quiz: Jogo das Novas Regras Ortográficas – Reconhecendo Texto e Contexto

– Recursos Humanos

– Reforma no CPP

– Relevância das Questões Ambientais

– Sustentabilidade no dia a dia: orientações para o cidadão

– Como Gastar Conscientemente

– Apresentação do Sistema Tributário Nacional

– Aspectos Mercadológicos na Gestão de Preços: Conceitos Fundamentais

– Bases Conceituais dos Modelos de Gestão

– Cálculo financeiro básico para administração financeira

– Conceitos e fundamentos do marketing digital

– Contexto e importância dos recursos humanos

– Definições e objetivos da gestão de projetos

– Fundamentos de Administração Financeira

– Fundamentos de Finanças

– Gestão de Vendas: Noções Básica de Criação de Estratégia

– Gestão e Liderança: Conceitos Básicos da Função Gerencial

– Introdução à Controladoria

– Introdução à Gestão de Recursos Humanos

– Introdução à Gestão Financeira Internacional

– Introdução à Mentoria: Complexidade do Ambiente de Negócios

– Introdução à negociação

– Introdução ao Estudo de Mercado e Produtos

– Introdução aos sistemas de informação em marketing

– Marketing de Serviços: Economia, Características e Classificação

– Participação e Concentração de Mercado: Aspectos Introdutórios

– Produto e Mercado: Conceitos e Pilares do Marketing

– Projeto Ensino Participativo – Teoria e Prática

– Introdução à Gestão de Serviços com Foco no Envelhecimento

– Como fazer investimentos 1

– Como fazer investimentos 2

– Fundamentos das Relações Internacionais

– Formação Docente para Professores de Direito





O que é coronavírus?

Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China.Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa.

A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1.

Como prevenir o coronavírus?

O Ministério da Saúde orienta cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas, incluindo o coronavírus. Entre as medidas estão:

Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 segundos, respeitando os 5 momentos de higienização. Se não houver água e sabonete, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool.

Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.

Evitar contato próximo com pessoas doentes.

Ficar em casa quando estiver doente.

Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo.

Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com freqüência.

Profissionais de saúde devem utilizar medidas de precaução padrão, de contato e de gotículas (mascára cirúrgica, luvas, avental não estéril e óculos de proteção).

Para a realização de procedimentos que gerem aerossolização de secreções respiratórias como intubação, aspiração de vias aéreas ou indução de escarro, deverá ser utilizado precaução por aerossóis, com uso de máscara N95.

Confira o passo a passo de como lavar as mãos de forma adequada: