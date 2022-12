Fiação de poste provoca incêndio e fogo invade casa em Salvador: 'Perdemos tudo'

Um incêndio que iniciou na fiação da rua se alastrou para dentro da casa de uma família na Estrada Velha do Lobato, em Campinas de Pirajá, na noite desta terça-feira (22). Os moradores não estavam no local, que ficou completamente destruído.

O imóvel é uma quitinete alugada. A pizzaiola Luana Rodrigues, 25, se mudara para lá há apenas dois dias antes do fato. Ela mora com o marido, André Luis, e a filha de apenas um ano.

"Não tinha ninguém em casa, pois eu estava trabalhando e meu marido na casa de minha mãe, então não houve feridos. Mas Geladeira, fogão, sofá, tv, hack, cama, guarda-roupa, guarda-roupa de bebê, documentos... perdemos tudo", lamenta Luana.

O incêndio se alastrou rapidamente pelo local, e foi combatido pelos vizinhos, que jogaram areia e água para controlar as chamas. Os bombeiros só chegaram 40 minutos depois, segundo Luana. Outros imóveis não foram atingidos.

A família, agora, conta apenas com poucas mudas de roupa e irá se mudar para a casa da mãe de Luana.

A locatária do imóvel ainda não foi localizada pela família. Já a Coelba enviou uma equipe de técnicos para o local a fim de descobrir as causas do incêndio.