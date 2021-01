Fica ou não fica? 'É uma questão de ajuste', diz Rodrigo Chagas

A permanência do Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro já foi confirmada, mas a de Rodrigo Chagas no cargo de treinador do time principal para a temporada 2021 ainda não. O comandante rubro-negro esperava ter uma reunião com o presidente Paulo Carneiro na manhã desta quarta-feira (27), na Toca do Leão, o que não ocorreu. Nada que preocupe. O ídolo está confiante de que seguirá à frente da equipe.

"Não houve a reunião. Até o momento que eu estava no clube Paulo Carneiro não tinha chegado. Deve ficar para amanhã, mas eu acredito que sim. A não ser que venha a acontecer algo fora do normal. Acredito que diante do trabalho e de tudo que aconteceu, é uma questão de ajuste, principalmente com relação à valorização", afirmou o treinador ao CORREIO.

O salário de Rodrigo Chagas é o mesmo de quando ele entrou no clube há quatro anos e não houve alteração quando foi efetivado como treinador da equipe profissional após a demissão de Mazola Júnior. Não se falou sobre valores, nem sobre futuro. A ordem era salvar o Vitória do rebaixamento à Série C.

"Em nenhum momento eu conversei com Paulo Carneiro em relação ao que iria acontecer após o objetivo. Graças a Deus os resultados vieram, tivemos êxito em cima da missão que nos foi dada. Esperamos que seja valorizado e acredito que sim, será. É só aguardar essa reunião aí para ter o feedback", afirmou o treinador.

Antes técnico da equipe sub-20, Rodrigo Chagas foi o quinto a ser efetivado pelo Vitória na temporada. Coube a ele garantir a permanência do clube na Série B. O objetivo foi alcançado com uma rodada de antecedência, na terça-feira (26), quando o rubro-negro venceu o Botafogo-SP por 1x0, no Barradão. Antes, Geninho, Bruno Pivetti, Eduardo Barroca e Mazola Júnior treinaram o time. Todos tiveram aproveitamento inferior ao do atual comandante: 53,3% após dez jogos, quatro como interino e seis como técnico de fato.

Com Rodrigo Chagas à beira do campo, o Vitória conquistou quatro triunfos. Além do recente contra o Botafogo-SP, comemorou também diante de CRB (2x1), Paraná (4x1) e Guarani (2x1), os dois últimos como visitante. Alías, o rubro-negro só venceu fora de casa no campeonato sob o comando do técnico. Ele também teve quatro empates, com Cuiabá (3x3), Operário (1x1), Avaí (2x2) e Chapecoense (0x0). As duas derrotas foram para Confiança (3x2) e América-MG (4x0).

OS CINCO TÉCNICOS DO VITÓRIA NA TEMPORADA:

Geninho

Jogos: 25

Aproveitamento: 50,6%

Bruno Pivetti

Jogos: 19

Aproveitamento: 36,8%

Eduardo Barroca

Jogos: 9

Aproveitamento: 29,6%

Mazola Júnior

Jogos: 4

Aproveitamento: 25%

Rodrigo Chagas

Jogos: 10

Aproveitamento: 53,3%