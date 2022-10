‘Ficamos desesperados’, diz motorista que viu crianças sendo levadas por bandidos

Cinco crianças ficaram na mira de criminosos armados quando estavam a caminho da escola no bairro da Liberdade, em Salvador, nesta terça-feira (25). A doblô escolar em que eles estavam foi interceptada pelos bandidos, que fugiram levando o veículo e dois estudantes sentados no banco de trás. Os meninos foram liberados alguns minutos depois, o carro foi abandonado e um dos criminosos foi identificado.

O motorista George Aragão, 27 anos, trabalha há sete anos com transporte escolar e estava finalizado o roteiro para seguir para o Sesi, escola onde as crianças, de 10 a 13 anos, estudam, quando foi interceptado pelos bandidos, por volta das 6h30. Ele contou que um homem armado desceu de um carro branco e o abordou quando ele estava se aproximando da casa de uma das estudantes.

“Quando eu parei para pegar a menina, esse carro, um prisma branco pediu passagem, eu encostei, ele passou e parou. Um deles desceu do veículo com a arma em minha direção e mandou eu descer. Eu falei: ‘eu vou descer, mas deixa eu tirar as crianças’. Aí ele praticamente já agressivo, disse: ‘não, não, não, bora, cadê o celular, carteira?’. Eu mostrei a ele onde estava o celular, a carteira, tudo. Ficamos desesperados”, contou.

Em seguida, George abriu a porta da doblô. As três crianças que estavam sentadas no banco do meio conseguiram descer, mas as duas que estavam no fundo não tiveram tempo de sair, porque o bandido arrastou o veículo ainda com a porta aberta. Nesse momento, as vítimas entraram em desespero. A mãe de George, que trabalha com ele como auxiliar, passou mal e desmaiou.

Como a ocorrência foi a poucos metros da casa de uma das alunas, George pediu ajuda aos pais da menina e conseguiu acionar a polícia e avisar aos familiares dos outros estudantes, a maior preocupação era com as duas crianças que foram levadas pelos criminosos. Quem também foi acionado foi Nilton Piva, 59 anos, pai de George.

“Eu também trabalho com transporte escolar, são 20 anos nessa profissão, e quando ele me ligou dizendo que tinha sido assaltado e que levaram dois alunos, eu entrei em pânico, peguei o carro e fui ao encontro dele. A gente estava próximo, cheguei rápido, peguei ele e fomos para a 37ª Companhia da PM e informamos o ocorrido. Depois, começamos a circular atrás deles e das crianças”, contou.

Os bandidos deixaram um dos meninos algumas ruas após o local do crime, e o segundo foi deixado no bairro do IAPI. Pai e filho encontraram os dois e disseram que as crianças estavam muito abaladas. Os meninos foram levados para casa, enquanto os policiais iniciavam uma corrida para localizar os criminosos e recuperar o veículo. A doblô foi encontrada algumas horas depois em Simões Filho, na Região Metropolitana. Os bandidos conseguiram fugir.

Suspeita

A polícia acredita que os criminosos estavam em busca especificamente de um veículo doblô, porque pouco minutos antes outra motorista procurou a polícia para registrar uma ocorrência similar no Pau Miúdo, bairro vizinho à Liberdade. O comandante da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Liberdade), major Vinicius Moreno, contou que as características dos criminosos eram as mesmas.

“Por volta das 6h15, uma de nossas viaturas foi acionada por uma senhora que tinha acabado de sofrer uma tentativa de assalto de seu veículo, uma doblô que fazia transporte escolar no Pau Miúdo. Ela conseguiu escapar dos bandidos, que estavam em um veículo branco, e quando nossas guarnições se deslocaram para verificar essa ocorrência recebemos a informação pela central de que outra doblô tinha sido roubada”, contou.

O carro de George foi abandonado em Simões Filho e reconduzido para Salvador. A polícia encontrou o veículo após receber uma denúncia. O titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), delegado Maurício Moradillo, contou que um dos bandidos foi identificado, mas não forneceu detalhes para não atrapalhar a investigação.

“As informações iniciais nos apontam sim para um suspeito, foi apresentado a ele [motorista do transporte escolar George Aragão] uma fotografia e ele disse reconhecer uma das pessoas. Outras alternativas para a investigação estão sendo utilizadas para identificar os outros suspeitos”, explicou.

A polícia afirmou que dois homens participaram do crime e, assim como o major, o delegado acredita que os bandidos estavam atrás de um modelo de carro específico. A doblô foi encontrada em uma região de tráfico de drogas em Simões Filho. “Acreditamos que foi um carro encomendado para desmanche, ainda mais pela região onde foi localizado, porque sabemos que ali tem uma forte desmanche de veículos”, disse.

Em nota, a Escola Sesi Bahia se solidarizou as com as famílias dos estudantes, disse que disponibilizou atendimento específico para as crianças e se colocou à disposição da família das vítimas.

“A Escola SESI Bahia se solidariza com as famílias dos seus alunos, que estavam em uma van de transporte escolar particular, tomada de assalto na manhã desta terça-feira, no bairro da Liberdade. Felizmente, as crianças já estão em segurança. A escola disponibilizou para os alunos e as famílias uma psicopedagoga, que está prestando atendimento presencial e online para os alunos que foram vítimas deste episódio. A Escola SESI também se mantém à disposição das famílias e de seus alunos para mais esclarecimentos”, diz a nota.

Confira dicas de segurança na hora de buscar o filho na escola:

O ideal é fechar o veículo, desembarcar e ficar afastado até encontrar com a criança;

Evite ficar expondo a chave do veículo e o celular enquanto espera;

Se tiver que permanecer no carro tranque as portas e mantenha os vidros fechados;

Redobre a atenção nos retrovisores e evite usar o celular, porque ele é uma fonte de distração;

Oriente seu filho a não demorar, e assim que sair da escola ir direto para o carro;

Caso perceba alguma atitude suspeita ou se for abordado por criminosos, não reaja e não tente arrancar com o veículo. Entregue os pertences e retire a criança do carro. Depois, peça ajuda;

Ação de bandidos foi fora do comum, dizem autoridades

De acordo com a Associação de Transporte Escolar e Turismo do Estado da Bahia (Atest), o número de ocorrências teve aumento significativo em relação a outros anos. Nos últimos três meses, foram registrados 35 assaltos a transportes escolares.

"É uma coisa brutal. Está cerceado o nosso direito de ir e vir. Precisamos que as autoridades tomem consciência do que está acontecendo. Isso já demonstra a ousadia desses bandidos, porque eles assaltam sem que tenham nenhuma criança, mas levar uma? Isso é absurdo. Não pode deixar acontecer de novo", frisou Isabel Meneses, presidente da Atest.

A atitude dos criminosos também chamou a atenção das autoridades de segurança. O comandante da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Liberdade), major Vinicius Moreno, contou que esse tipo de ocorrência é incomum.

“É a primeira vez que vejo esse tipo de ocorrência. Estamos acompanhando uma quadrilha de roubo de veículos nessa região e acreditamos que pode haver alguma ligação, eles poderiam estar atrás do veículo para tirar os comparsas da região ou transportar algum material, mas não descartamos a possibilidade de serem bandidos de fora”, disse.

A Liberdade aparece na lista das regiões da cidade onde roubo de carro é mais frequente, liderando o ranking junto com Imbuí, Pituba e Subúrbio Ferroviário. O titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), Maurício Moradillo, frisou que em 70% dos casos os veículos são recuperados, mas que ação desta terça-feira foi diferente do convencional.

“Roubar crianças não é comum, muito menos levar veículo de transporte escolar, por isso, acreditamos que o crime foi encomendado, que os bandidos estavam atrás daquele modelo de carro. Estamos investigando”, disse. Ele afirmou as ocorrências são mais frequentes no início da manhã e que, por isso, as operações são intensificadas nesse horário.

Procurada para fornecer o número de roubo de carros deste ano e um balanço do ano passado, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o prazo para resposta à solicitação de dados é de no mínimo 48h. Portanto, não foi possível retorno até o fechamento desta matéria.