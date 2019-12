Fiéis começam celebrações pelo dia de Santa Bárbara; veja programação

Sob os sons das cabaças, atabaques e agogôs, o ritmo ijexá deu início às homenagens à Santa Bárbara no Centro Histórico de Salvador. Os devotos da santa, conhecida como a protetora contra relâmpagos e tempestades, lotaram a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos (Pelourinho), na primeira missa do mês que celebra a festa à padroeira neste domingo (1º).

"Pra gente é muito importante por que é uma santa do povo preto. Aqui, além de renovar nossa fé em Cristo, é o momento de reafirmação de nossa raça à sociedade. Não é toda hora que uma missa é puxada pelo ritmo ijexá", declarou o rodoviário Ubirajara Xaviera, 47.

A opinião dele é compartilhada com a mulher, a comerciária Gabriela Machado, 45. "É a forma linda de se.combater o racismo e a imposição religiosa".

"Tudo o que peço Santa Bárbara tem me dado, principalmente proteção e é por isso que estou aqui hoje", declarou a técnica de radiologia Margarida Nunes, 37.

As homenagens foram iniciadas neste domingo (1º) com um tríduo preparatório segue nos dias 2 e 3 de dezembro, às 18h, na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos.

No dia dedicado à Santa (4) os devotos farão uma alvorada festiva às 5h, seguida de repique de sinos às 6h. A Missa campal será às 8h, presidida pelo capelão, padre Jonathan de Jesus da Silva. Logo após a Celebração Eucarística acontecerá uma procissão, que sairá da Igreja do Rosário dos Pretos, passará pelas ruas Gregório de Mattos, João de Deus, Terreiro de Jesus, Praça da Sé e Ladeira da Praça. Ao chegar ao Corpo de Bombeiros (Barroquinha), os devotos farão uma parada para homenagear a padroeira da corporação e, logo após, seguirão para a Baixa dos Sapateiros, Rua Padre Agostinho e Pelourinho.

As homenagens também acontecerão na Igreja Santíssimo Sacramento da Rua do Passo, no Centro Histórico. No dia 3 de dezembro, às 15h30, quem desejar saber mais sobre Santa Bárbara poderá participar do colóquio “Origem e expansão da Festa de Santa Bárbara no Centro Histórico de Salvador: fé e tradição religiosa”, que será conduzido pela historiadora e membro do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), professora Lúcia Góes. Em seguida, por volta das 17h será celebrada a Missa.