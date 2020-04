Fiéis furam isolamento para enfeitar casas de vizinhos no Domingo de Ramos

View this post on Instagram

“Eu me acabei de chorar na janela, pois foi muito lindo. Eles abençoaram a vizinhança”, disse a jornalista Adriana Nogueira. Mesmo sem ser católica, Adriana se emocionou com a surpresa que ela e todos os vizinhos da residência dos seminaristas do Instituto Nossa Senhora da Salette, no Canela, receberam na tarde desse domingo (5): O início da Missa de Domingo de Ramos. Diante da quarentena e das ruas vazias, católicos precisaram reinventar tradição e fiéis chegaram a furar o isolamento para enfeitar casas de vizinhos no Domingo de Ramos. Confira a matéria completa no site do Correio. ✍️: Fernanda Santana e Daniel Aloísio ????: Adriana Nogueira #correio24h #domingoderamos