Fieis iniciam comemorações pelo Dia de Santa Dulce; confira a programação

Começou neste domingo (1º) e segue até o dia 13 de agosto a trezena em homenagem a Santa Dulce dos Pobres. Haverá celebrações presencias e virtuais, e alguns dias terão programações específicas. Foram elabordas atrações também para as crianças (veja abaixo).

O dia amanheceu cinzento por conta do mau tempo, mas o sol abriu e o santuário que homenageia a santa, no Largo de Roma, em Salvador, ficou movimentado. Neste domingo, primeiro dia de comemoração, serão quatro celebrações às 7h, 8h30, 12h e 16h. O cuidador de idosos Renato de Assis, 48 anos, ficou o mais próximo possível do altar e acompanhou a missa de pertinho.

“Sou devoto de Santa Dulce há muito tempo. Eu fiquei seis meses desempregado, preocupado, e me apeguei com ela. Saí da Cidade Baixa e fui andando até o SIMM (Serviço Intermediação de Mão de Obra) para uma entrevista de emprego, pedi muito a ajuda dela. Era apenas uma vaga para vários candidatos, e eu consegui”, contou.

Há dois anos ele trabalha nas Obras Sociais Irmã Dulce cuidando dos idosos que moram no asilo, como Maria Auxiliadora, 62 anos. Ela foi morar na instituição quando ainda era uma menina, no orfanato, e teve a oportunidade de conhecer Irmã Dulce de perto. Neste domingo, era uma das mais animadas da celebração. “Eu gosto muito de Santa Dulce e da missa. Não perco uma”, contou.

A data litúrgica de Santa Dulce foi estabelecida em 13 de agosto pelo Papa Bento XVI, em 2011, quando ela ainda era conhecida pelas como Irmã Dulce. Ela tinha sido beatificada em março daquele ano, e em 13 de outubro de 2019 foi canonizada, tornando-se santa. A celebração das 8h30 foi presidida pelo bispo auxiliar, Dom Marco Eugênio Galrão, e logo após a missa houve um ato de adoração às relíquias da santa e uma benção às famílias.

“A presença de Santa Dulce é importantíssima. Ela nos é apresentada como um grande exemplo, alguém que é igual a nós, dessas terras da Bahia, e que viveu a serviço do evangelho, levando à caridade e servindo aos irmãos mais necessitados. Que Nosso Senhor nos ajude a olharmos para ela e vermos nela o exemplo que devemos imitar”, afirmou.

Durante a missa, as leituras do evangelho destacaram a importância da fé e do amor para superar momentos de dificuldades. As celebrações acontecerão todos os dias, sempre às 7h, 8h30, 12h, e 16h. No domingo (7), haverá exibição de um curta metragem sobre a vida da santa, e sarau. Nos dias seguintes acontecerá benção dos carros, entrega de feijoadas, arrecadação de doações, entre outras ações presenciais.

Os eventos virtuais serão realizados todos os dias, de 1º a 13, pelo canal do Santuário Santa Dulce dos Pobres, no YouTube, como a trezena, às 9h40, o terço em honra a santa, às 11h, e o terço da misericórdia, às 15h. Para as crianças foi desenvolvida uma trezena kids, às 14h40, com vídeos e atividades para os pequenos.

A data também marcou a reabertura do memorial Irmã Dulce, que mantém uma exposição permanente sobre o legado de amor do Anjo Bom da Bahia. Os ingressos para participar da feijoada que será entregue no dia 8 de agosto estão sendo vendidos apenas presencialmente, no Santuário, e custa R$ 25.

A paróquia de Santa Dulce dos Pobres, no Saboeiro, também está com uma programação especial por conta da data. De 1º a 12 de agosto, os fiéis participam das celebrações, na Matriz, às 19h, onde refletem sobre o tema Santa Dulce dos Pobres: testemunha de fé, esperança e caridade. Haverá doação de sangue e arrecadação de produtos, e no dia 13 de agosto missas especiais.

Concurso

Esse ano acontece também o II Concurso Virtual Altar de Santa Dulce dos Pobres, com o tema: Santa Dulce dos Pobres, Sempre a nos Proteger! As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas de forma virtual através do WhatsApp (71) 99973-6717 do Memorial Irmã Dulce, até a quinta-feira (5).

A ornamentação dos altares precisa obedecer a temática e os critérios de avaliação são a criatividade, originalidade e sustentabilidade. Será obrigatória a presença da imagem de Santa Dulce dos Pobres, em destaque, sendo desclassificados os altares sem esta referência. A imagem pode ser de qualquer material.

Os três melhores colocados serão premiados. O primeiro lugar receberá um troféu, uma camisa e a biografia de Santa Dulce. O segundo melhor, além de receber o troféu e a camisa, vai ganhar um livreto com frases e pensamentos da religiosa. O terceiro lugar também recebe troféu e camisa, e um azulejo da santa.

Confira a programação presencial:

1º a 13 de agosto – missas às 7h, 8h30, 12h, e 16h.

Domingo (7)

Dom Valter vai celebrar a missa das 8h30;

15h – exibição do curta metragem ‘A vida interior de Santa Dulce dos Pobres’.

19h – Sarau Santa Dulce

Segunda-feira (8)

Dia da providência - 10h às 16h:

Benção dos carros

Entrega da feijoada (venda antecipada)

Arrecadação das doações

Venda de produtos

Sexta-feira (13)

Festa litúrgica de Santa Dulce dos Pobres

Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Sergio da Rocha, vai celebrar a missa das 8h30;

Confira programação on-line:

7h – Missa

8h30 – Missa

9h40 – Trezena de Santa Dulce

11h – Terço em homenagem a Santa Dulce

11h30 – Caminho da fé

11h35 – Sementes de amor

11h36 – Os pilares do dulcismo (1º a 4 de agosto)

11h36 – Escola vive os valores (5 a 13 de agosto)

11h40 – Romaria Virtual

11h45 – Sementes de amor

12h – Missa

14h40 – Trezena kids

14h45 – Sementes de amor

14h46 – Romaria virtual

14h51 – Contos e causos

14h53 – Santa Dulce mudou minha vida

14h58 – Sementes de amor

15h – Terço da misericórdia

16h – Missas temáticas