Fies: saiba como fazer a renegociação da sua dívida

Atualmente, o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) soma mais de R$ 10 bilhões em dívidas. Estudantes que estão em débito com o programa terão a oportunidade de fazer a renegociação das parcelas em atraso. Os inadimplentes com o programa que firmaram contratos até o segundo semestre de 2017 podem, desde ontem (29), colocar as parcelas em dia junto ao banco.

Esta é a primeira vez que os beneficiários podem renegociar com o banco. Antes, o não pagamento de alguma parcela do financiamento só poderia ser quitado à vista. Essa ação foi autorizada pelo Comitê Gestor do Fies (CG-Fies).

Existem duas formas de pagamento, por reescalonamento ou novo parcelamento. Mas, o estudante terá de pagar uma parcela de entrada, em espécie, correspondente a 10% do valor consolidado da dívida em atraso ou no valor de R$ 1 mil, o que for maior. Pode solicitar a renegociação quem estiver com atraso mínimo de 90 dias da fase de amortização.

Como participar do FIES

Para participar do processo seletivo do Fies é preciso ter feito alguma edição a partir de 2010 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), obter uma média igual ou superior a 450 pontos na soma das provas objetivas e nota superior a zero na redação. Além disso, a renda familiar per capita mensal não pode ser mais que três salários mínimos para modalidade Fies e nem maior que cinco para modalidade do P-Fies.