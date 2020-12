Fifa confirma Mundial de Clubes de 2021 ainda no formato atual

Ainda sem apresentar mudanças no formato, a Fifa confirmou nesta sexta-feira (4) a realização do Mundial de Clubes em 2021. O torneio continuará com sete equipes, que competirão em dezembro do próximo ano, no Japão. O anúncio surpreendeu porque a entidade máxima do futebol mundial tinha a meta de lançar um novo e ampliado formato para o Mundial a partir de 2021.

O plano inicial da Fifa era realizar neste ano a última edição do torneio no formato atual, com sete equipes, sendo seis campeões continentais mais um time representante do país-sede do Mundial. A edição de 2020 foi adiada para fevereiro, no Catar, em razão da pandemia do novo coronavírus.

O atual formato vem perdendo atratividade a cada ano por conta do baixo nível técnico e da previsibilidade dos resultados. Os clubes europeus venceram as últimas sete edições e levaram a melhor em 12 dos últimos 13 campeonatos - somente o Corinthians quebrou esta série, em 2012.

A Fifa, então, passou a elaborar um novo formato, que vinha sendo planejado para 2021. O novo Mundial teria 24 clubes, com ao menos oito equipes europeias e seis sul-americanas. A ideia inicial era realizar a primeira edição da competição em junho de 2021, na China. A pandemia, contudo, acabou com os planos da entidade.

A covid-19 forçou o adiamento da Copa América e da Eurocopa para o meio do ano que vem, justamente o período em que a Fifa pretendia fazer o novo Mundial. O presidente Gianni Infantino, contudo, garante que o plano segue de pé, embora sem nova data para acontecer.

"O novo Mundial segue na agenda. Nós só ainda não decidimos quando será realizado", afirmou o principal dirigente da Fifa, após reunião do Conselho da entidade, nesta sexta.

A pandemia e os consequentes adiamentos de competições internacionais podem forçar a Fifa a adiar o novo Mundial para 2025. Isso porque o ano de 2022 terá a Copa do Mundo no Catar, entre novembro e dezembro, o que vai congestionar o calendário daquele ano. Em 2023, a China, futura sede do Mundial de Clubes, vai receber a Copa da Ásia na mesma época. E ano de 2024 terá novas edições da Copa América e da Eurocopa.