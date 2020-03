Fifa exibirá jogos da Copa do Mundo e partida na Fonte Nova é 1ª

Com praticamente todo o mundo em quarentena, por causa da pandemia do novo coronavírus, muitos fãs do esporte estão reclamando da falta que faz assistir a jogos de futebol. Pois a Fifa anunciou que vai ajudar a matar essa saudade: a entidade irá disponibilizar, de forma gratuita, partidas completas da Copa do Mundo. E vai começar com uma diretamente de Salvador.

O confronto entre Espanha e Holanda, disputado no dia 13 de junho de 2014, na Fonte Nova, foi a escolhida para estrear a iniciativa, que faz parte da campanha #WorldCupAtHome. O jogo ganhou uma votação feita pela Fifa no Twitter, em que pedia que os seguidores votassem nesta partida, válida pelo Grupo B; Brasil x Colômbia, pelas quartas de final; ou Alemanha x Argentinal, pela grande decisão. A vencedora obteve 43,9% dos votos.

O duelo terminou com um massacre da Holanda, que aplicou 5x1 na Espanha. Incluindo um gol marcante de Van Persie, de peixinho. Foi a estreia da Fonte Nova na Copa. A Arena, aliás, foi palco de tantas goleadas naquele mundial que foi apelidada de 'fonte de gols'.

Van Persie fez um marcante gol de peixinho na goleada da Holanda na Espanha, na Fonte Nova

(Foto; Jeff Gross/AFP)

Após a vitória do jogo na votação da Fifa, a Holanda brincou - e alfinetou - a rival no Twitter. "Muito triste que não podemos assistir juntas, Espanha", esceveu o perfil oficial da seleção.

A partida será disponibilizada pela Fifa neste sábado (21), às 11h de Salvador, no canal oficial da entidade no YouTube e no site FIFA.com. Ao todo, até o fim da iniciativa, os fãs poderão escolher 30 confrontos para serem exibidos ao longo de seis semanas. Todos serão escolhidos via votação pública com os usuários do Twitter. Além dos duelos, a Fifa também liberará uma série de documentários e entrevistas com jogadores.