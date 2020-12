Figueirense ganha e distância do Vitória para Z4 cai para 1 ponto

O resultado do clássico catarinense entre Figueirense e Avaí, válido pela 31ª rodada da Série B, foi ruim para o time do Vitória. Jogando no Orlando Scarpelli, o Figueira bateu o adversário por 2 a 0 e chegou a 35 pontos, um a menos que a pontuação do Leão na tabela. Os gols foram marcados por Guilherme Thiago e Diego Gonçalves ainda no 1º tempo.

O resultado tirou o Figueirense da zona e empurrou o Náutico, que também tem 35. Isso significa que na rodada que abre 2021 o Vitória precisa vencer o Operário no Barradão, caso contrário pode entrar no Z4 faltando apenas 6 partidas para o final do Brasileirão Série B.

A situação pode embolar ainda mais caso o Paraná surpreenda e vença a líder Chapecoense em jogo que acontece nesta segunda (28) em Chapecó. O triunfo também colocaria o Paraná com 35 pontos, empatado com os adversários.

No dia 3 de janeiro, mesma data que o Leão encara o Operário, o Figueirense enfrenta o lanterna Oeste fora de casa. Já o Paraná joga no dia 4 contra o Botafogo-SP, que também está em 19º lugar, com 26 pontos. Enquanto isso, o Náutico viaja para Aracaju e encara o Confiança.

Dos adversários que estão na briga direta com o Rubro-Negro, o único que jogará com ele é o Botafogo. A partida será em 23 de janeiro, pela 37ª rodada, no Barradão.