Figueirense vence e empurra o Vitória, momentaneamente, para o Z4

Figueirense e Brasil de Pelotas entraram em campo, pela 35ª rodada da Série B na tarde desta sexta-feira (15), no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Para os catarinenses a situação era desesperadora. Com 36 pontos, o time ocupava o 18º lugar, a dois pontos do Vitória, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Em 10º lugar, com 47 pontos, o Brasil entrou em campo praticamente livre de qualquer risco de rebaixamento e, inclusive, ainda tinha pequenas esperanças de tentar uma vaga à Série A. Nesse cenário, o jogo foi praticamente todo do Figueirense, que quis muito mais o resultado e conseguiu. Fez 3x0.

O resultado jogou o Vitória na zona de rebaixamento para a Série C. No entanto, o Leão ainda joga nesta 35ª rodada. No domingo (17), às 16h, no Barradão, o rubro-negro recebe a Chapecoense, que já garantiu acesso à primeira divisão.

A única maneira do Vitória sair da zona é vencendo a partida. Se empatar, continuará no Z4 mesmo se o Náutico for derrotado pela Ponte Preta, no mesmo dia, em Campinas. Isso porque o time pernambucano, com 39 pontos, leva vantagem no primeiro critério de desempate, que é o número de vitórias - tem nove, contra oito do Leão. O mesmo se aplica ao Figueirense, também com 39 pontos e em 15º lugar.