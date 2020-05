Fila começa na madrugada na Pituba para teste de covid-19

Dezenas de pessoas foram até a Praça Ana Lúcia Magalhães neste sábado (16) para fazer o teste rápido de detecção da covid-19, organizado no local pela prefeitura. A fila no local começou a ser feita por volta das 3h, segundo testemunhas.

Na Pituba, um dos quatro pontos da cidade com medidas mais restritas adotadas pela prefeitura, estão sendo realizados cerca de 75 testes por dia. Até por volta das 10h30 de hoje, somente um teste feito no local deu positivo.

O horário de atendimento do posto na praça começa às 8h, mas as pessoas aproveitaram o fim de semana para chegar cedo e tentar fazer a testagem. Às 6h, segundo a organização, já havia cerca de 300 pessoas no local. A ação acontece até a terça-feira (19).

A fila é única e tenta-se respeitar o distanciamento social. A pessoa que chega passa por uma triagem em que a temperatura é aferida e recebe uma ficha para preencher e assinar. Apesar desse controle, pessoas assintomáticas também estão sendo testadas.

Os testes rápidos têm resultado entregue em até um dia útil através de SMS pela prefeitura, sem passar pelo Lacen. Em caso de positivo, a pessoa recebe orientação de como proceder.

A Transalvador ajuda na organização do local para evitar aglomeração.