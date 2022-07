Fila do CadÚnico provoca confusão em São Marcos: 'Muito bagunçado'

A fila para distribuição de senhas para recadastramento no CadÚnico, que é de responsabilidade do Governo Federal, provocou uma confusão durante realização do Projeto Prefeitura-Bairro Itinerante, no bairro de São Marcos, em Salvador. Apesar dos atendimentos começarem apenas na manhã desta terça-feira (12), as primeiras pessoas chegaram ainda na noite de segunda, e teve gente que chegou às 3h da madrugada e não foi atendido. O alvoroço todo começou por conta do prazo para fazer o recadastramento antes que o Ministério da Cidadania realize o bloqueio do benefício no dia 15 de julho para as cerca de 6 mil famílias que fizeram a última atualização em 2017.

O secretário da Secretaria Geral de Articulação Comunitária e Prefeituras-Bairro, Caio Moraes, explicou que a função da prefeitura é somente fazer a inscrição das pessoas no CadÚnico, por isso foi realizada nos dias 11 e 12 de julho uma edição do projeto Prefeitura-Bairro Itinerante em São Marcos. "Nós distribuímos 200 fichas no dia, por ordem de chegada, totalizando 400 pessoas nos dois dias, mas nós atendemos mais de 500. A gente fez essa ação extra para conseguir atender todo mundo essa demanda reprimida antes do encerramento do prazo pelo Governo Federal", explicou o titular da pasta.

Programas sociais como o Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família), o Benefício de Prestação Continuada (BPC), a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e a ID Jovem exigem que o cadastro esteja atualizado no CadÚnico para que as famílias possam receber os benefícios. A principal reclamação do serviço prestado hoje pelo projeto Prefeitura-Bairro ocorre por conta dos relatos de pessoas que chegaram depois, por volta das 7h da manhã, e furaram fila, conseguindo atendimento.

O autônomo Sandro Martins, de 30 anos, foi um dos que chegaram de madrugada e não conseguiram a senha. "Não teve nenhum tipo de organização. Estava muito bagunçado na frente, amontoado, gente furando fila. Teve gente que chegou depois de mim, mas conseguiu entrar. Não tinha ninguém para organizar e orientar as pessoas", relatou.

"Eles sabem que as pessoas estão necessitadas, arriscando perder o que é às vezes a única fonte de renda. Precisam liberar mais vagas e organizar a fila. Sempre aparece alguém dizendo que está guardando lugar para fulano, prejudicando quem já está na fila", reclamou o autônomo.

Quando as senhas encerraram, houve gritaria e a polícia chegou a ser acionada para controlar a população. Porém, não há relatos de violência. Para quem ficou sem atendimento, a recomendação dada pela Prefeitura-Bairro é que fiquem acompanhando o perfil da Prefeitura de Salvador no Instagram para que sejam informados quando acontecerá a próxima ação de recadastramento.

A costureira autônoma Jeane pereira de Jesus, 42, que mora no bairro de Cajazeiras, conta que chegou ainda de madrugada, por volta das 4h, para tentar realizar revisão do seu cadastro, mas não teve sucesso. "Eu estou com medo de perder o benefício, porque eu pago a conta de água, luz e até o esforço escolar do meu filho com o valor que recebo do Auxílio Brasil. Eu ainda não consegui fazer o serviço pelas plataformas digitais, então vou continuar tentando presencialmente nos próximos dias", relatou a mulher.

O secretário Caio Moraes destacou que não existiu furo ou venda de lugares na fila. "Não tem como ter isso, imagina você furar uma fila com tanta gente atrás de você, o pessoal não ia deixar isso acontecer. Nossa equipe também estava na parte da frente da fila organizando tudo e o que acontecia muitas vezes era de a pessoa passar por triagem e ter que voltar para casa por falta da documentação necessária", afirmou o titular das Prefeituras-Bairro.

Em nota, a prefeitura informou que por conta do final do prazo de muitos beneficiários para o recadastramento do Auxílio Brasil, foi constatada uma procura muito maior nos últimos dias pra o serviço. "Para recadastramento do CadUnico, além das Prefeitura-Bairro, os cidadãos podem agendar atendimentos nos Cras [Centros de Referência em Assistência Social], posto do Nuar (Comércio), subúrbio 360, Casa do Trabalhador e na sede do Cadastro Único, no Comércio", diz a nota.

Procurado, o Ministério da Cidadania destacou que avalia a possibilidade de prorrogar o prazo para que os grupos convocados para averiguação e revisão cadastral compareçam aos Cras ou em postos de atendimento em seus municípios. Devido aos impactos da pandemia de covid-19, o ministério escalonou o processo de revisão cadastral. Neste ano, apenas as famílias com cadastros que foram atualizados pela última vez em 2016 ou 2017 serão convocadas para atualizar os dados no Cadastro Único. As famílias que atualizaram seus dados pela última vez em 2018 ou 2019 serão convocadas nos próximos anos.

O novo aplicativo do Cadastro Único é uma das ferramentas para que as famílias cadastradas possam conferir se os dados estão atualizados. Além disso, as famílias beneficiárias do Auxílio Brasil receberão mensagens no extrato de pagamento do benefício e pelo aplicativo do programa. Já os beneficiários da TSEE podem receber comunicados por mensagem na conta de energia elétrica.

"Caso não tenha ocorrido nenhuma alteração nas informações prestadas na última entrevista, a família beneficiária poderá também fazer a confirmação dos dados pelo aplicativo do Cadastro Único. Porém, se for preciso alterar algum dado, é necessário comparecer a um posto de cadastramento para uma nova entrevista e a atualização cadastral", finalizou o Ministério da Cidadania por meio de nota.

A Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre) também promove o serviço de CadÚnico Itinerante, que já realizou 116 atendimentos em 69 comunidades de Salvador em 2022. Ao todo, o serviço promoveu quase 3,5 mil atualizações cadastrais e inscreveu quase cinco mil novos beneficiários. Nesta terça-feira (12), foi a vez do bairro de Sussuarana receber a ação, que atende a pessoas em vulnerabilidade social, em situação de pobreza e extrema pobreza, que buscam o serviço para inscrição ou atualização no programa.

A Sempre, nos últimos seis meses, realizou o atendimento de mais de 140 mil famílias e na última semana bateu o recorde, efetuando um total de 8.144 atendimentos. Além disso, a prefeitura realiza inúmeras ações itinerantes buscando descentralizar o serviço para atender o maior número possível de cidadãos, inclusive aqueles que não conseguiram realizar agendamento prévio.

Como usar o CadÚnico?

O cidadão pode agendar previamente o atendimento pelo aplicativo do Fala Salvador, pelo site do agendamento, ou através do WhatsApp no número 71 983923927. Nos 15 Centros de Referência de Assistência Social (Cras) os atendimentos são exclusivos para assistidos referenciados destes equipamentos, por meio de agendamento realizado diretamente com a equipe da unidade.

Documentação necessária: Documento original com foto contendo CPF do responsável familiar e de todos os integrantes que moram na mesma residência, além do comprovante de residência original.

Quais são os postos de atendimento: Sede no Comércio;10 Prefeituras-Bairros (Centro/Brotas; Subúrbio/Ilhas; Cajazeiras; Itapuã; Cidade Baixa; Barra/Pituba; Liberdade; Cabula; Pau da lima e Valéria;15 CRAS (Ilha de Maré; Lagoa da Paixão; Lobato; Itapagipe; São Cristóvão; Fazenda Grande; Calabetão; Castelo Branco; CEASA / Cajazeiras; Bairro da Paz; Itapuã; Boca do Rio; Federação e Brotas) Agendamento via equipe dos 15 CRAS e não pelos canais digitais.Unidade CajazeirasNUAR, no ComércioSubúrbio 360, em Coutos.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo