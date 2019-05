Filha da atriz Juliana Diniz morre logo após nascimento: 'Desolados'

(foto: Reprodução/Instagram)

A atriz e cantora Juliana Diniz contou nesta terça-feira (30) que sua filha Yolanda morreu logo depois de nascer. Primeira filha de Juliana e do pagodeiro Thiago Soares, a garota nasceu após uma gestação de oito meses, com 42 cm e 1,3 kg. Juliana é neta de Monarco da Portela e afilhada de Zeca Pagodinho. Ela participou da novela "Senhora do Destino", em 2004, quando ficou famosa, e em 2011 teve um romance com Ronaldinho Gaúcho.

"Yolanda foi embora fisicamente, mas deixou dentro de mim ainda um coração enlouquecido por ela", escreveu Juliana em seu Instagram, ao postar uma ilustração: "Ela não estava pronta para algumas coisas.... O coração dela ficou fraco e parou de uma hora para outra... Chorei desoladamente, desmaiei, gritei, não aceitei o diagnóstico... Até que me “acalmaram” e quando me dei conta, TODOS estavam ao meu redor... família, amigos, pastores... exatas 53 pessoas ao TODO nesses dois dias internada, me dando FORÇAS falando de DEUS", escreveu.

O corpo de Yolanda foi sepultado hoje. Juliana continua hospitalizada. "Eu conversava com ela todos os dias, e ela me respondia com seus chutinhos... Éramos amigas eu e ela. No auge do nosso 8º mês, Deus permitiu que ela fosse para o céu... Hoje, enterrar um filho não é a ordem natural das coisas, o papai dela e eu estamos DESOLADOS, mas essa é MAIS uma provação que vou passar", acrescentou.

Avô de Juliana, Monarco disse ao Extra que hoje foi para eles um dia muito triste, com o enterro da bisneta e também pela morte de Beth Carvalho. "Uma tristeza muito grande. Ia ter uma festa agora dia 5 na casa do Zeca Pagodinho, que é padrinho dela, um chá de bebê. Tudo muito animado. E agora isso. A bebê foi enterrada hoje e a Juliana continua internada".