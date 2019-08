Filha de Betty Lago acusa irmão de fraudar testamento da atriz

A atriz Betty Lago na pele da personagem Abigail, da novela "Quatro por Quatro", da Globo (1994)

(Foto: Divulgação/TV Globo)

Quase quatro anos após ser vítima de um câncer, a briga pela herança da atriz Betty Lago continua. Segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco, a filha Patricia agora acusa o irmão Bernardo de fraudar o testamento da atriz, que determina cerca de 80% dos bens a ele.

Bernardo está sendo acusado pela irmã de crime de captação dolosa, ou seja, quando obtém algo de forma irregular. O testamento foi realizado horas antes da morte de Betty no dia 13 de setembro de 2015, mas a assinatura da atriz está com a data de dois dias antes.

Além disso, existem três atestados médicos documentados próximos à data do testamento que notificam que Betty estaria gravemente debilitada e em estado de confusão mental. Além disso duas das três testemunhas do testamento tinham laços afetivos com Betty e por isso o juiz invalidou o documento na briga judicial.

E não para por aí. Patricia também está processando o cartório responsável pela formulação do testamento pois houve um tabelião presente no apartamento de Betty. Este tabelião deveria ser a pessoa responsável por verificar se o documento estaria sendo feito com livre consciência.