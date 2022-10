Filha de Daniela Mercury e Malu denuncia Cássia Kis por LGBTfobia ao MP do Rio

A Filha de Daniela e Malu Mercury, Márcia Verçosa de Sá Mercury, entrou com uma representação criminal no Ministério Público do Rio de Janeiro contra a atriz Cássia Kiss por LGBTfobia. Em live realizada com a jornalista Leda Nagle, Cássia alegou que a homossexualidade estaria "destruindo a família".

A intérprete da personagem Cidália, de Travessia, comentou que as "famílias tradicionais" estariam sofrendo com os atuais pensamentos em relação à "ideologia de gênero". Na live, ela informou, sem apresentar provas, que as escolas possuem uma espécie de local para as crianças se beijarem, intitulado de "beijódromo".

Logo depois, Cassia fez declarações homofóbicas e que foram repudiadas por diversos internautas. "O que está por trás disso? Destruir a família. Destruir a vida humana? Porque onde eu saiba homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não dá filho. Como a gente vai fazer?".

Márcia Mercury, que é bacharel em Direito e pós-graduanda em direito digital, afirma que as palavras discriminatórias da atriz foram um ataque à sua família, bem como a todas as pessoas e famílias LGBTQIAP+, e espera que a lei seja cumprida.

“Como filha de um casal de lésbicas, me sinto no dever, por minhas irmãs e por toda comunidade LGBTQIAP+ que é vítima violências cotidianas, de agir para que ela seja punida no rigor da lei. Minha família merece respeito, a população LGBTQIAP+ merece respeito!”, afirma Márcia.

A representação foi assinada pelo advogado Pedro Martinez, do escritório Martinez Jorgetto Advocacia, que foi coordenador da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB/SP.

Relato de Márcia na íntegra:

“Fiquei estarrecida ao ver as declarações homofóbicas da atriz Cássia Kiss, a quem eu respeitava como representante da arte brasileira, sempre presente no nosso cotidiano, entrando na nossa casa através das inúmeras novelas que fez durante a carreira, inclusive estando no ar diariamente atualmente na Rede Globo. Uma mulher com a visibilidade dela não pode se sentir no direito de atacar a minha família durante uma entrevista.

Ao ver a gravação em que ela ataca famílias como a minha, chorei. Ela fala que as pessoas LGBTQIAP+ destroem as famílias. Com que direito ela pode falar isso se a minha família foi justamente construída a partir de uma união homoafetiva? A adoção é um ato de amor que muda a vida de muitas crianças e adolescentes. Mudou a minha vida e a de minhas irmãs.

Eu tive a sorte de encontrar duas mulheres corajosas que não se intimidaram com os preconceitos da sociedade e decidiram adotar uma menina de 13 anos de idade, outra de 10 e a terceira na época com 1 ano. Elas nos ensinaram a importância da honestidade, do caráter, bondade e do respeito à diversidade, seja ela qual for.

As palavras de Cássia Kiss me causaram impactos psicológicos profundos e me levaram de volta ao sofrimento que senti por muitos anos antes de encontrar o amor e a estrutura que uma base familiar sólida como a minha proporciona. As palavras dela fizeram eu me sentir vulnerável e desamparada legalmente.

Como filha de um casal de lésbicas, me sinto no dever, por minhas irmãs e por toda comunidade LGBTQIAP+ que é vítima violências cotidianas, de agir para que ela seja punida no rigor da lei. Minha família merece respeito, a população LGBTQIAP+ merece respeito!

Espero que Cássia Kiss responda pelo crime de LGBTfobia e seja condenada. Só com o cumprimento da Lei conseguiremos ter nossos direitos respeitados."