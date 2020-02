Filha de Gilberto Gil é nomeada coordenadora do MAM

A produtora cultural Marília Gil, filha do cantor Gilberto Gil, foi nomeada como coordenadora do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM). A nomeação foi publicada na edição desta quarta-feira (12) do Diário Oficial do Estado, assinada pelo diretor do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac), João Carlos Cruz de Oliveira.

Na última segunda (10), o bacharel em Direito Hermano Guanais Queiroz teve seu nome divulgado como novo diretor do espaço, mas acabou desistindo, como noticiou em primeira mão o colunista do CORREIO, Ronaldo Jacobina.

Também nesta quarta, foi publicada no D.O. o nome da nova diretora do Museu de Arte da Bahia: Ana Silvia Ribeiro Liberato de Mattos, ex- coordenadora técnica do Ipac. Ela assume no lugar de Pedro Arcanjo da Silva, exonerado do comando da instituição no último sábado.