Filha de Ivete Sangalo está internada no Hospital Aliança, em Salvador

Uma das filhas de Ivete Sangalo está internada no Hospital Aliança, em Salvador. O internamento de Helena fez a cantora cancelar vários shows que estavam agendados para o fim de semana, incluindo o maior São João do Mundo, em Campina Grande, segundo divulgou nesta segunda-feira (10) a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

As causas da internação da pequena Helena, de 1 ano e 4 meses, ainda não foram divulgadas. Procurada pelo CORREIO, a assessoria de imprensa da cantora não deu mais detalhes, e limitou-se a dizer que não comenta a vida pessoal de Ivete.

Sem explicar o motivo, Ivete lamentou o cancelamento do show e gravou um vídeo para os fãs.

"Estou fazendo esse Stories [vídeo no Instagram] para o público de Campina Grande, porque ontem eu não pude estar lá. Eu queria agradecer o carinho, o respeito e a compaixão porque de fato eu não pude ir. Estou falando como mãe, não como cantora, e como sei que do lado de lá existem fãs, amigos, pais, mães e gente de coração enorme, eu estou aqui para agradecer e dizer que está tudo bem, que tudo está correndo bem. E que, em breve, eu estarei aí para dar um beijo em cada um de vocês", comentou Ivete.

Ivete faria o show de abertura do São João. O cancelamento um dia antes da festa surpreendeu fãs, que não sabiam o motivo da suspensão do show, anunciada nas redes sociais.

"A cantora Ivete Sangalo não mais fará a abertura do show em Campinha Grande por motivos alheios a sua vontade, bem como de todos os envolvidos no evento. Ivete ressalta que tem um carinho grande por Campina e que estava honrada em fazer a abertura d'O Maior São João do Mundo, lamentando o cancelamento involuntário. A produção da cantora programa em breve o encontro de Ivete com os fãs paraibanos", informou o comunicado oficial.

Marina e Helena comemoraram o primeiro ano de vida em fevereiro. A mamãe coruja aproveitou o clima pré-carnavalesco e tropical para montar o primeiro carnaval das gêmeas. Familiares e amigos compareceram para comemorar junto às irmãs. A ocasião serviu também para que Daniel Cady e Ivete atualizassem a tradicional foto de família.

