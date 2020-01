Filha de Kobe Bryant queria seguir os passos do pai no basquete

Gianna Bryant sonhava em seguir passos do pai, Kobe. Aos 13 anos, a menina já tinha o plano traçado de estudar na Universidade de Connecticut, tradicional na formação de jogadoras para a WNBA - liga feminina de basquete americana e a principal do mundo. Mas acabou sendo vítima fatal do acidente de helicóptero no último domingo (26), que também matou o astro da NBA.

Pai também de Natalia (17 anos), Bianka (3 anos) e de Capri (sete meses), Kobe sabia do talento de Gianna. "Ela é algo especial quando joga basquete", dizia. Quando os fãs pediam que ele tivesse mais um filho, e que fosse menino, já tinha uma resposta na lata - como contou em entrevista ao apresentador americano Jimmy Kimmel, em outubro.

"Ela jogará com certeza [na WNBA]. A melhor coisa é quando alguém vem falar comigo e ela está do lado. A pessoa diz 'você precisa ter um filho para manter o legado', e ela responde 'mas eu estou aqui'", falou.

Gianna, que faria 14 anos no dia 1º de maio, atuava na Mamba Sports Academy, centro de treinamento criado por Kobe para desenvolver jogadores(as) de todas as idades. O trajeto do helicóptero em que eles estavam era justamente o CT, onde a menina jogaria uma partida.

O pentacampeão da NBA era técnico da filha na Mamba Academy. Também treinava com a jovem no ginásio de sua casa e, constantemente, levava Gianna a jogos das ligas de basquete. Com o talento da herdeira, acabou vendo sua própria paixão pelo basquete ressurgir.

"O que amo a respeito de Gigi é sua curiosidade pelo jogo, ela é muito curiosa. Em situações complexas durante uma partida, ela tem a capacidade de parar um momento e me fazer uma pergunta muito específica, algo que não é comum", declarou Kobe, em entrevista ao Los Angeles Times em outubro passado.