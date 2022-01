Filha de Olavo de Carvalho cogita doar a herança do pai para campanha de Lula

Heloisa de Carvalho, a filha mais velha do escritor e astrólogo Olavo de Carvalho, disse que pode doar parte de eventual herança do pai para a campanha do ex-presidente Lula (PT) em 2022. A declaração ocorreu no contexto de comentários de apoiadores de Olavo, nas redes sociais, sobre se ela teria interesse em receber parte de eventuais bens deixados pelo ideólogo bolsonarista apesar da relação conturbada entre eles.

Rompida com o pai desde 2017, Heloisa é eleitora do PT e filiou-se ao partido ainda no ano passado. No Twitter, ela publicou uma captura de tela onde ironizava uma pessoa que comentava sobre o direito dela a eventuais quantias em dinheiro deixadas por Olavo. "Se sobrar algum, porque ele é cheio de dívidas e calotes, eu vou, sim. E talvez doe para a campanha do Lula, com direito a sair na mídia e tudo, só para vocês passarem raiva".

Olavo morreu no último dia 24, aos 74 anos, em um hospital na Virgínia, nos Estados Unidos. Segundo Heloísa, o pai “deve milhões” em indenizações e não teria “essa grana para pagar”. Um dos casos de maior repercussão ocorreu em 2017, quando Olavo chamou o cantor Caetano Veloso de pedófilo. Após Veloso entrar com processo contra o guru bolsonarista, Olavo foi condenado a pagar indenização de R$ 2,9 milhões.