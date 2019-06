Filho de Angélica e Luciano Huck sofre acidente de lancha em Ilha Grande

Um dos três filhos dos apresentadores Angélica e Luciano Huck se acidentou durante um passeio de lancha em Ilha Grande, na Costa Verde do Rio. Na madrugada deste domingo (23), Benicio chegou de helicóptero acompanhado do pai no hospital Copa Star, da rede D'or, em Copacabana. De acordo com informações divulgadas pela imprensa, ele passou pela emergência pediátrica da unidade de saúde e se encontra em estado grave.

(Foto: Reprodução)

Ainda não há informações sobre como se deu o episódio. Segundo o Corpo de Bombeiros, os militares não foram acionados para nenhum acidente envolvendo lanchas na baía de Ilha Grande.

Em seu Instagram, o apresentador registrou o passeio em família em alguns vídeos publicos nos Stories. Da lancha, ele e os filhos observavam uma baleia que estava no mar. "Olha Joaquim, olha, Beni, está vendo, Eva? Está mais pertinho, bem devagarzinho e está super calminha, hein. Nós somos os Whale Watchers da Ilha Grande", diz o apresentador em um momento do vídeo curto, para os seus três filhos: Joaquim, Benício e Eva.

Acidente há quatros anos

Em maio de 2015, a família viveu outro episódio que causou um grande susto. Uma aeronave de pequeno porte que transportava Huck, Angélica, os três filhos e duas babás fez um pouso forçado na área de uma fazenda a cerca de 30 km de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. A tripulação era composta por um piloto, Osmar Frattini, e um copiloto, José Flávio de Sousa Zanatto. Eles sofreram escoriações leves.

A aeronave tinha decolado de Estância Caimam, em Miranda, perto de Bonito, e seguia para a capital do estado. Perto da aproximação para o pouso, às 10h52, o piloto avisou à Torre de Controle que estava em situação de emergência e que faria o pouso forçado.