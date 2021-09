Filho de Barrichello se irrita com fala de Sainz: 'Desnecessário'

Filho de Rubens Barrichello, Eduardo Barrichello saiu em defesa do pai após um comentário feito pelo espanhol Carlos Sainz, que disse que "não ficaria feliz sendo um Barrichello". Dudu, de 19 anos, não gostou da fala e fez críticas ao piloto da Fórmula 1.

"Acho desnecessário esse tipo de comentário. Tanto que ele mesmo não conquistou metade do que meu pai conquistou. Mas cada um pensa de sua maneira, quem sou eu para julgar ele", escreveu Dudu, nos Stories do Instagram.

Respostas de Dudu Barrichello sobre comentário de Sainz

(Foto: Reprodução)

A fala de Sainz aconteceu durante uma entrevista para o jornal As. Em sua primeira temporada na Ferrari, ele tem ao seu lado Charles Leclerc, que é tratado como joia pela escuderia italiana. O espanhol, porém, afirmou que não quer assumir o papel de "número 2" do monegasco - como o que foi desempenhado pelo brasileiro durante a era Michael Schumacher.

"Eu ficaria feliz sendo um Barrichello como Schumacher? Não, claramente não. Eu quero ser campeão mundial com a Ferrari. O tempo dirá se eu vou conseguir, mas eu me esforço todos os dias para ser um campeão com a Ferrari um dia", disse.

Um dos maiores nomes do automobilismo brasileiro, Rubens Barrichello disputou 19 temporadas da Fórmula 1, com seis delas sendo o principal companheiro de Michael Schumacher na Ferrari. O piloto conquistou dois vices em Campeonatos Mundiais, em 2002 e 2004.

A passagem de Barrichello na escuderia italiana, porém, incluiu episódios polêmicos, com a Ferrari favorecendo o alemão. O mais emblemático aconteceu durante o GP da Áustria de 2002, quando o brasileiro vinha para a vitória mas, após insistentes ordens da equipe, cedeu passagem a Schumacher à poucos metros da linha de chegada.

Até o ano passado, Rubinho era o recordista de corridas na categoria, com 322 largadas no total. A marca, que datava desde sua aposentadoria na F1, em 2011, só foi ultrapassada em outubro de 2020, com Kimi Raikkonen (que chegou ao total de 341 corridas).

Atualmente, Barrichello corre na Stock Car, onde foi campeão em 2014. Na temporada atual, após nove etapas, Rubinho aparece em terceiro, com 234 pontos, atrás de Gabriel Casagrande (278 pontos) e Daniel Serra (262 pontos).

Ao ser questionado nas redes sociais sobre as piadas feitas sobre seu pai, Dudu respondeu que "pode falar o que quiser, o maluco tem 49 anos e ganha corrida". A última prova vencida por Rubinho foi no último sábado (18), na corrida 1 da Stock Car em Goiânia.