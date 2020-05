Filho de Flavio Migliaccio faz relato emocionante após morte do pai

O filho do ator Flavio Migliaccio, que morreu ontem aos 85 anos, fez um post no Facebook homenageando o pai. O ator tirou a própria vida em um sítio na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. No final, Marcelo Migliaccio confirma que os PMs que fotografaram "a cena mórbida" serão processados.

"Meu pai fez o que fez à nossa revelia", escreveu Marcelo. Ele contou que Flávio foi de táxi para o sítio no domingo, enquanto Marcelo estava cuidando da mãe. "Sem nos avisar, sem se despedir. Ele sempre me dizia que não aguentava mais viver num mundo como esse e sentir seu corpo deteriorar-se rápida e irreversivelmente pela idade avançada", explica. Segundo o filho, o ator "pouco escutava e enxergava".

O filho conta que tentava animar o pai, que dizia que a situação só iria piorar, lembrando que ele chegou a ser premiado como melhor ator da TV em 2019, quando já tinha 84 anos. Cita ainda um documentário sobre a vida e carreira de Flávio que está em produção.

"Mas meu pai tinha uma inteligência enorme e era difícil demovê-lo de alguma coisa em que acreditasse", escreve.

Marcelo diz que só ficam a saudade e as lembranças do pai. "Lembranças de algúem que me ensinou o que é amar um ofício. Alguém que me mostou a magia da criatividade. Me fez ver que a maior prova de amor que se pode dar a uma pessoa é respeitar suas convicções, suas decisões, seu jeito de ser e de não ser", continuou.

O filho escreve que respeita o "ato de extrema coragem" que o pai teve ao encerrar a vida, seguindo suas convicções. "Tentei impedir de todas as formas, sofro agora, e sofrerei para sempre, por não ter conseguido, mas entendo sua decisão".

Marcelo agradece ainda as mensagens e carinho que tem recebido de amigos e familiares. No final, manda recado aos policiais militares que atenderam a ocorrência e fotografaram "a cena mórbida no quarto do sítio", imagem que circulou nas redes sociais. "O Estado do Rio de Janeiro responderá judicialmente por ter pessoas assim a representá-lo".

Leia o texto completo:

Eu sabia que o meu pai era muito querido pelo Brasil inteiro. O que eu não fazia ideia era do quanto eu tinha amigos, pessoas que ontem e hoje se preocuparam em me dirigir palavras de consolo, de otimismo e de resignação. Ex-colegas de trabalho, das escolas, da faculdade, do meu bairro e muita gente que sequer conheço pessoalmente. Essa é a melhor parte desse capítulo.

Meu pai fez o que fez à nossa revelia. Pegou um táxi e foi para o sítio enquanto eu cuidava da minha mãe no último domingo. Sem nos avisar, sem se despedir. Ele sempre me dizia que não aguentava mais viver num mundo como esse e sentir seu corpo deteriorar-se rapida e irreversivelmente pela idade avançada. Pouco escutava e enxergava. "Daqui para frente só vai piorar", ele me dizia enquanto eu buscava todos os argumentos possíveis para lhe mostrar que ainda havia muita coisa boa reservada para ele. Como o prêmio de melhor ator de televisão de 2019, que incrivelmente ele ganhou aos 84 anos de idade. Ou como ver no cinema o documentário sobre sua vida e sua carreira que estamos preparando para breve.

Mas meu pai tinha uma inteligência enorme e era difícil demovê-lo de alguma coisa em que acreditasse. Infelizmente, ele agora é para nós só uma imensa saudade e lembranças maravilhosas. Lembraças de alguém que me ensinou o que é amar um ofício. Alguém que me mostrou a magia da criatividade. Me fez ver que a maior prova de amor que se pode dar a uma pessoa é respeitar suas convicções, suas decisões, seu jeito de ser e de não ser.

Por isso hoje respeito o ato de extrema coragem que meu pai teve na madrugada de ontem, fazendo o que acreditava ser a única coisa a fazer. Tentei impedir de todas as formas, sofro agora, e sofrerei para sempre, por não ter conseguido, mas entendo sua decisão.

Agradeço de coração a todos que me enviaram mensagens. Fizeram um bem enorme a mim e a ele, onde quer que ele esteja nos esperando.

PS: Quanto aos policiais militares que fotografaram com celular a cena mórbida no quarto do sítio e colocaram a imagem em redes sociais, o estado do Rio de Janeiro responderá judicialmente por ter pessoas assim a representá-lo.