Filho de Flordelis confessa que matou o pai e acusa irmão de ser mandante do crime

Um dos filhos da deputada e pastora evangélica Flordelis, preso durante o velório do pastor Anderson do Carmo de Souza, confessou que matou o pai. Lucas dos Santos, 18 anos, disse que cometeu o crime a mando do irmão Flávio Rodrigues de Souza, de 38 anos, filho biológico de Flordelis.

O motivo do assassinato seria uma traição de Anderson, que teria uma relação amorosa fora do casamento. De acordo com informações do jornal Extra, Lucas confessou o crime depois que policiais mostraram imagens de câmeras de segurança em que ele aparece na cena do crime. Depois disso, ele acusou Flávio como mandante da morte do pai.

"As imagens são ótimas", disse a delegada Barbara Lomba, titular da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo na segunda-feira.

Nesta terça-feira, enquanto prestava depoimento, Flávio passou mal após a pressão subir. Foi o segundo atendimento de Flávio, que também se sentiu mal na madrugada.

Durante o enterro, Flordelis defendeu os filhos. “Isso é ridículo, acusar alguém sem provas”. Ela acredita que o crime foi uma tentativa de assalto. "É nisso que eu acredito, que foi um assalto, e que ele morreu defendendo a família", disse Flordelis durante o enterro.

Prisões

O primeiro detido foi Flávio dos Santos Rodrigues, de 38 anos, filho biológico de Flordelis e enteado de Souza. A prisão ocorreu durante o enterro do padrasto. Ele foi levado para a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, onde prestou depoimento e deve passar a noite na carceragem.

Desde 17 de abril, Flávio tinha um mandado de prisão preventiva em aberto por violência doméstica. Em janeiro, a Justiça determinou que se mantivesse a pelo menos 500 metros de distância da ex-mulher, além de respeitar outras medidas protetivas. Como desrespeitou as ordens impostas pelo juiz André Luiz Nicolitt, do 1º Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Gonçalo (região metropolitana do Rio), foi alvo da ordem de prisão cumprida nesta segunda-feira, 17.

O outro filho do casal preso é Lucas, de 18 anos. Ele é um dos 51 filhos adotivos do casal e, antes de completar 18 anos, teria se envolvido com o tráfico. A ordem de prisão contra ele foi emitida por conta dessa suposta conduta. O rapaz foi detido na casa da família, em Niterói, e seria encaminhado para uma unidade do Departamento Geral de Ações Socioducativas, órgão estadual responsável pela execução de ordens judiciais contra crianças e adolescentes.

A principal linha de investigação da Polícia Civil considera que Flávio e Lucas agiram juntos e mataram Souza para defender a mãe, após descobrir um caso extraconjugal de Souza. Outra hipótese, que foi levantada, mas perdeu força, é de uma briga familiar em razão de uma dívida.