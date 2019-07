Filho de Harry e Meghan Markle é batizado em cerimônia íntima

Primeiro filho de Meghan Markle e do príncipe Harry, o pequeno Archie foi batizado no Castelo de Windsor, na Inglaterra. A cerimônia privada acontece dois meses depois do nascimento do bebê, na terça-feira (3), segundo anunciou o Palácio de Buckingham. Duas fotos da data foram divulgadas hoje nas redes sociais do casal. O responsável pelo batizado foi o arcebispo de Canterbury, Justin Welby. Archie é o sétimo na linha de sucessão à coroa britânica.

Fontes citadas pela imprensa britânica informam que cerca de 25 pessoas participaram do batizado = a rainha Elizabeth II não compareceu. O príncipe William e Kate Middleton chegaram de carro e evitaram a multidão que estava em frente ao castelo. Os filhos deles, George, Charlotte e Louis, não estavam com eles.

"Esta manhã, o filho do Duque e da Duquesa de Sussex, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, foi batizado na Capela Privada do Castelo de Windsor em um serviço íntimo oficiado pelo Arcebispo de Canterbury, Justin Welby. O Duque e a Duquesa de Sussex estão felizes em compartilhar a alegria deste dia com o público, que tem sido incrivelmente carinhoso desde o nascimento de seu filho. Eles agradecem a gentileza em receber o primeiro filho e comemorar esse momento especial. Sua Alteza Real se sente feliz por ter aproveitado este dia com a família e os padrinhos de Archie", diz comunicado oficial. Os padrinhos escolhidos são amigos próximos que "não são personagens públicos".

O fotógrafo Chris Allerton, que fez as imagens, também foi o responsável pelas primeiras fotos públicas de Archie.

A decisão de Harry e Meghan de manter a cerimônia privada não agradou a imprensa britânica. Os jornais citam que os bebês reais anteriores a Archie, incluindo os primos filhos de William, tiveram cerimônias com locais reservados para imprensa, comdireito a filmagem da chegada dos convidados.

Roupa e água benta

Archie usou o vestido de batizado Honiton, uma réplica do modelo encomendado pela rainha Victoria para o batismo da primeira filha, Victoria, em 1841. A peça original, de renda na cor creme, foi usada por cinco monarcas, incluindo a rainha Elizabeth. Charles, William e Harry também foram batizados com ela. Os três filhos de William usaram também uma réplica.

O vestido original foi aposentado em 2004, depois do batizado de Lady Louis Windsor. Em 2013, o príncipe George foi o primeiro a usar a réplica. Apesar de não ser a original, a peça é muito delicada e precisa ser lavado a mão com água mineral e mantido guardado o tempo todo em um quarto escuro para não sofrer danos. Ele foi usado pela última vez antes de Archie há 1 ano no batizado do príncipe Louis.

A água benta usada no batismo dos príncipes e princesas da família britânica vem do rio Jordão, que cruza Jordânia, Israel e Palestina, o mesmo em que João Batista teria batizado Jesus.

A água é esterilizada e benzida depois de ser retirada da água - o nome dos religioso que benzem fica em uma etiqueta na garrafa.

Já a fonte usada, a Lily Font, é parte da coleção real e fica guardada na Jewel House, na Torre de Londres. Ela foi encomendada também para o batizado da princesa Victória.