Filho de Lula posa com o pai e chama atenção na web; conheça

Após a vitória nas urnas, o filho caçula do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva tornou um outro assunto urgente na internet ao posar para foto com o pai. Luís Claudio está solteiro? Foi o que muitos se perguntaram na noite do domingo (30).

Luís Claudio é o quinto filho de Lula, e um dos três biológicos que o novo presidente teve com a ex-mulher, Marisa Letícia, que morreu em 2017.

Reprodução/Redes sociais

Ele já foi educador físico e auxiliar de preparação de jogadores de clubes como São Paulo, o Palmeiras e o Corinthians. Hoje, é empresário e dono de uma empresa de marketing esportivo e outra que organiza campeonatos de futebol americano.

Nas redes sociais, ele se apresenta como um "fã de esportes, games, animes, filmes e comida". Também costuma defender o pai e criticar a família Bolsonaro em seus perfis no Twitter e no Instagram.

Após o debate da Band no segundo turno, Luis Claudio rebateu uma fala de Bolsonaro sobre a ausência dos filhos de Lula na campanha do pai:

"Infelizmente eu não consigo acompanhar meu pai em seus compromissos pq eu trabalho... Diferentemente desses parasitas, filhos do inominável, que não sabem o que é trabalhar", publicou.

Luís Claudio chamou atenção no domingo após postar uma foto comemorando a vitória do pai. "Orgulho desse batalhador! Que venha 2023. Que venha um Brasil melhor...", escreveu ele na legenda.

Mas ele é solteiro?

Atualmente, ele está em um relacionamento com a estudante de medicina Natália Schincariol e refere-se a ela como "primeira-nora". Ela tem um perfil de memes no Twitter e uma página sobre filosofia no Instagram, ambos seguidos por Luís.

Confira a reação das redes e fotos do casal: