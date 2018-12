Filho de PM é morto após discussão por conta de bar em Feira; veja vídeo

Filho de cabo da PM, Wilker era estudante de Direito (Foto: Reprodução/Acorda Cidade)

Uma briga envolvendo o pagamento de uma conta de bar resultou na morte do segurança Wilker Correia da Costa, 24 anos, na noite desse domingo (16), em Feira de Santana, Centro Norte do estado.

A vítima, que trabalhava como segurança da Cervejaria Pit Stop, na Avenida Fraga Maia, região boêmia da cidade, foi atacado por um homem após interferir na negociação de uma cobrança de consumo do estabelecimento.

Baleado no pescoço e tórax, o rapaz, que é filho de uma cabo da Polícia Militar da 65ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Feira de Santana), não resistiu e morreu na porta do bar.

Uma jovem identificada como Tatiane dos Santos Tavares, 23, cliente do bar, foi atingida por uma bala perdida e socorrida para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), onde permanecia internada na tarde desta segunda (17). Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

As polícias Civil e Militar confirmaram que Wilker é filho de uma policial militar. Em nota, a assessoria da PM-BA informou que recebeu o chamado da ocorrência por volta de 22h30. Militares se dirigiram ao local e encontraram os dois jovens feridos.

"No local as guarnições constataram que havia duas vítimas de disparos, um homem e uma mulher (de) 23 anos", afirma o comunicado.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu Tatiane até o HGCA. Os militares, então, isolaram o local para que a perícia fosse realizada pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Briga por conta

Sem se identificar, uma frequentadora do local ouvida pelo CORREIO afirmou que a Avenida Fraga Maia é uma região "boêmia e badalada" de Feira, onde jovens costumam se encontrar nos finais de semana.

"É tudo bem iluminado lá, não é uma região perigosa de jeito nenhum. Eu não estava lá exatamente na hora do crime, mas conhecia ele, já trabalhava lá há algum tempo. O que todo mundo está dizendo é que um homem, que estava acompanhado de outras mulheres, disse que não ia pagar. Depois que ele [Wilker] foi cobrar, discutiram, e aí o cara atirou", comentou.

As imagens flagraram o momento em que o atirador acerta a vítima e foge, correndo. De acordo com a Polícia Civil, Tatiane não tinha qualquer relação de proximidade com Wilker.

Imagens

A assessoria da Polícia Civil informou que ainda não há uma linha de investigação para o caso, que está sob a investigação da Delegacia de Homicídios (DH/Feira), sob a titularidade do delegado Fabrício Linard. A reportagem tentou contato com ele, mas não obteve retorno.

A Polícia Civil também afirmou que o rapaz trabalhava como segurança da Pit Stop Cervejaria, e que as imagens das câmeras da casa noturna estão sendo analisadas "para ajudar na identificação do autor". Assista.

A reportagem também tentou contato com o estabelecimento, mas sem sucesso.

O corpo de Wilker foi enterrado na tarde desta segunda no Cemitério Memorial Jardim das Flores, na BR-116 Norte. Familiares, entre eles a mãe e o pai do jovem, estiveram presentes na cerimônia.