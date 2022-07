Filho de Popó termina com namorado e posta foto seminu: '50% off no Only'

Juan Freitas, filho do boxedeador Popó, terminou seu namoro com seu colega em uma faculdade de medicina em Salvador. Após o fim do relacionamento, o jovem de 22 anos mudou a forma como usa o Instagram, que possui 20 mil seguidores.

Se antes declarações de amor ao namorado reinavam por ali, agora ele posta mais registros da sua intimidade, inclusive com uma foto de cueca. "50 off no Only", brincou ele na legenda, se referindo a um site de venda de nudes.

Juan é um dos seis filhos de Popó Freitas e revelou sua sexualidade à família na adolescência. Numa entrevista para um canal no YouTube, em 2021, o pugilista contou que tem uma relação muito próxima com o rapaz, que já saíram juntos para lugares voltados para o público LGBTQIA+ e que virou até seu confidente:

“É a minha bichona. E, antes que venham me criticar, essa é a maneira carinhosa que eu chamo ele. É uma coisa que eu sempre falo, uma coisa minha e dele, a gente se zoa assim. Juan é inteligente demais, está cursando o quinto período de Medicina. Ele já me levou para boate gay, e outro dia brigou com o namorado e veio conversar comigo. Tenho muito orgulho do meu filho: médico, bonito e gay”.