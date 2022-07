Filho de Tenório irá morrer em 'Pantanal'; saiba qual

Uma morte marcará os próximos capítulos da novela "Pantanal", da TV Globo. Tenório (Murilo Benício) perderá um filho. De acordo com a colunista Patricia Kogut, tudo começará quando ele contratar um pistoleiro para matar Maria Bruaca (Isabel Teixeira), Alcides (Juliano Cazarré) e a família Leôncio, que acolherá o casal após o relacionamento deles vir à tona.

O criminoso baleará José Lucas (Irandhir Santos), que ficará desaparecido. Neste momento, Zuleica (Aline Borges) e todos os seus filhos estarão no Pantanal. Roberto (Cauê Campos), então, começará a descobrir todas as sujeiras do pai, inclusive que ele pode estar envolvido com o sumiço de José Lucas, após flagrar o pistoleiro armado na fazenda e confrontá-lo.

Com medo de que o rapaz possa entregá-lo, o criminoso decidirá matá-lo e para isso inventará uma desculpa de que irá acompanhá-lo num passeio pela região. Os dois sairão de barco e no meio do caminho o Velho do Rio (Osmar Prado) aparecerá na forma de sucuri e partirá para cima do homem. Ele acabará caindo no rio.

"Ela vai me matar! Me tira daqui", gritará desesperado.

Segundo a colunista, é neste momento que Roberto começará a puxá-lo de volta para o barco, mas ele ficará nervoso e acabará fazendo com que o rapaz também caia no rio. Em seguida, o homem, em desespero, se agarrará ao garoto para conseguir subir no barco. Já na embarcação, o criminoso deixará Roberto na água, fazendo com que ele morra afogado.