O filho de Benito Di Paula, André Vancellote Vellozo, 36 anos, morreu na sexta-feira (13). A equipe do cantor enviou um comunicado sobre o falecimento de André para os fãs.

Filho do cantor Benito Di Paula morre aos 36 anos da idade (Foto: Reprodução)

"A família Vancellote Vellozo vem a público com pesar, comunicar o falecimento de seu querido filho, irmão e sobrinho, André Vancellote Vellozo, ocorrido nesta sexta-feira, na cidade do Rio de Janeiro. Pedimos a todos que respeitem a privacidade à que se reservam os artistas Benito Di Paula e Rodrigo Vellozo, juntamente com todos os seus familiares".

Benito tinha show marcado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, no sábado à noite, mas cancelou após a morte. O ator já estava na cidade e teve de retornar ao Rio de Janeiro para o sepultamento do filho. O show foi remarcado para o dia 3 de outubro.

Amigos e fãs do artista prestaram suas homenagens e lamentaram a morte de André.