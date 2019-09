Filho reprova desabafo de Zilu após defender Zezé: 'Só me resta decepção'

O DJ Igor Camargo, caçula de Zilu e Zezé Di Camargo, reprovou a atitude da mãe em reclamar porque os filhos resolveram apoiar o pai no novo processo de divisão de patrimônio do ex-casal. Igor comentou uma publicação da mãe no Facebook deixando bem claro seu desagrado e afirmando que a defesa dela transformou a situação em um "circo para ganhar mídia".

"Ai, ai, mãe. Você sabe muito bem a realidade financeira de tudo. Seu advogado transformou isso em um circo para ganhar mídia. Quem colocou a gente no meio disso foi você, que disse que foi coagida pelos filhos. E continua acusando a gente, agora de tomar partido. Só me resta decepção", diz o comentário de Igor.

Depois, Igor ainda ficou discutindo um pouco com alguns seguidores de Zilu, para justificar sua posição. "Eu amo minha mãe mais do que qualquer um de vocês aqui nesse Face, mas estou me defendendo e querendo que ela pare com esse circo, que faz mal a todos, incluindo ela. Ninguém aqui, ninguém tem o direito de falar sobre minha relação com minha mãe, porque ninguém sabe até onde isso vai. Não julguem o que não sabem. Eu falei pra ela: 'quer brigar, brigue', o que eu não concordo é esse circo na mídia, ainda mais colocando meu pai como um ganancioso e filho da $#%, coisa que não é. Chamando meu pai de dissimulado, coisa que ele nunca foi com patrimônio... No momento que ela fez questão de divulgar isso, ela envolveu a família toda. Se fosse o contrário, pode ter certeza que eu estaria falando também", disse, rebatendo críticas que recebeu.

Igor disse também, em outra resposta, que Zilu não foi muito presente na sua criação, afirmando que foi "criado por babá". "Você não tem ideia da minha infância. Sei de todo patrimônio dos meus pais e sei da partilha. Pesquisa minha vida, sempre fui discreto e verdadeiro. Não acreditem neste processo, que isso sim é uma grande mentira. (...)Quando eu nasci minha mãe não trabalhava mais, tirando quando trabalhou com a carreira da Wanessa", afirmou.

O DJ também defendeu o pai, afirmando que ele teve sua parcela de culpa, mas não por conta do que acontece agora. "Minha preocupação não é o processo, até porque é meu pai ou minha mãe, não tem por quem torcer pra ganhar. Só fico p%$* porque ela poderia ter evitado isso tudo, mas não, e parece continuar fazendo questão de deixar isso virar um circo. Eu estou tranquilo. Eu não vivo de imagem. Além que eu estava de boa, até ver isso no meu feed. Sabendo da verdade, é f%$@ ficar quieto. Ainda mais depois da minha mãe dizer que esse briga na mídia ia acabar. Se tem uma coisa que eu sou é correto. Justamente porque eu sei, que estou aqui", escreveu.

Ontem, Zilu divulgou uma nota para defender seu direito de questionar o acordo da sua separação com Zezé e também expressar decepção porque os três filhos, Wanessa, Camilla e Igor, apoiaram o pai.

