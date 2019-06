Filho suspeita de envolvimento da deputada Flordelis na morte de pastor

Um dos filhos da deputada Flordelis afirmou à polícia em depoimento nesta quinta-feira (20) que suspeita que a mãe e três irmãs estejam envolvidas na morte do pai, o pastor Anderson Carmo. Ele foi executado a tiros no domingo, na casa da família, no Rio de Janeiro. O jovem, que não teve nome divulgado, afirmou à polícia que uma das irmãs ofereceu R$ 10 mil ao irmão Lucas dos Santos para que ele cometesse o crime. A informação é da TV Globo.

Segundo o depoimento do rapaz, a mãe e as irmãs costumavam colocar remédios na comida do pastor e isso causava problemas de saúde nele. Em fevereiro, Anderson chegou a receber uma ameaça de morte e mostrou ao filho.

O filho não identificado contou ainda que durante o crime não houve barulho nem confusão. Ele diz que viu o irmão Flávio, que confessou ter atirado seis vezes no pai, já ao lado do corpo do pai, ensanguentado. Ele recolheu uma mochila e o celular do pastor, que entregou para a mãe Flordelis. A polícia não encontrou os celulares do pastor, de Flordelis nem de Flávio, assim como a mochila citada.

Para o filho, o desespero dos parentes no velório do pastor não passou de teatro. A Justiça do Rio determinou a prisão temporária de Lucas e Flávio, que estão detidos desde o dia 17.

Flordelis não comentou o depoimento do filho. Essa semana ela havia afirmado que espera que a justiça seja feita, independente de quem foi o assassino.

Flordelis também disse que não acredita que algum de seus filhos tenha sido responsável pela morte de Anderson. A deputada foi visitar seu filho biológico numa delegacia de Niterói (RJ), preso com um mandado de violência doméstica em aberto.

Perguntada sobre a arma encontrada em sua casa, no bairro de Pendotiba, em Niterói, durante buscas feitas pela Polícia Civil e o MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro), Flordelis declarou não ter conhecimento da pistola.

A parlamentar também afirmou aos repórteres que não sabe onde está o celular de Anderson. O aparelho foi o único que os agentes da DHNSG não encontraram durante a revista na casa da família, local onde o pastor foi vítima de diversos tiros.