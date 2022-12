Filhos de Gandhy abrem segundo dia de Virada Salvador

O afoxé dos Filhos de Gandhy abriu o segundo dia de realização do festival Virada Salvador 2023, na tarde dessa quinta-feira,29. No dia consagrado ao orixá Oxóssi, os membros da banda não pouparam reverência ao deus africano da caça e da fartura, pedindo bençãos para a festa e para o ano novo, que se aproxima.

O sol ainda estava alto quando o ‘tapete branco da paz’ chamou os presentes para receberem todo o axé, através das canções clássicas e da cadência do ijexá, que consagrou banda e bloco de 76 anos, fundado por estivadores do Porto de Salvador, em fevereiro de 1949.

O público presente pode dançar e cantar hinos, como Filhos de Gandhy e Patuscada de Gandhy, ambas composições de Gilberto Gil, que é membro da agremiação. Os músicos também prestigiaram as canções do grupo Tincoãs, famosos nas décadas de 60 e 70, pela composição de músicas populares com sonoridade e letras marcadamente ligadas aos cultos afro-brasileiros.

A doméstica Jenilda Santos, 53, aproveitou o retorno da praia para curtir um pouquinho antes de retornar para casa. “Moro perto e ontem dei uma olhada de ora. Hoje, o caminho foi natural e caiu super bem. Show gostoso e a cara da Bahia”, avaliou.

O mestre de obras Ricardo Nunes, 44, também aproveitou o final do expediente para antecipar os festejos de fim de ano. “Ainda tá cedo, mas se os próximos shows tiverem esse astral, é garantia de que não chego em casa tão cedo”, brincou.