Filipe Dias cria look para o AFD que carrega a influência dos Panteras Negras

Político e afirmativo, o estilista Filipe Dias mergulhou na história e influência do Partido dos Panteras Negras para conceber o look com o qual participará do Afro Fashion Day 2021. Parte do Subtema “Black Panther” abusa do “Upcycling” ou reutilização criativa, um dos pilares do evento deste ano.

De acordo com Filipe o design da sua criação segue na linhagem de movimentos sociopolíticos emergentes, que permeiam ao longo dos anos na sociedade, dando ênfase à atos que mostram discordância de determinadas situações, com intenção de assegurar direitos individuais e coletivos. “É um fato: todo fator vigente num cenário de atmosfera nervosa é decorrente de situações que influenciam diretamente no comportamento de toda a sociedade. Sendo assim, estes fatores que partem das ações humanas, traz os insights necessários para a criação”.

Com ênfase na reutilização criativa Filipe afirma que abraçou a proposta e não economizou a liberdade para inventar, misturar e ressignificar durante o processo criativo. “A grande sacada para 2021 foi explorar, experimentar novas técnicas e habilidades na construção do vestuário. É como uma grande magia: misturar peças já existentes, e transformar em um novo look ,dando continuidade ao ciclo de vida destes produtos”, diz.

Afro Fashion Day 2021

Reconhecido como o maior evento de moda negra do Brasil, o AFD é responsável por levar profissionais e jovens que sonham em desfilar às passarelas. Engajando marcas baianas, modelos pretos e alçando marcas históricas, como o lançamento do desfile filmado, o Afro Fashion Day 2021 trará mais uma vez representatividade e empoderamento negro para a moda do país.

