Filipe Ret é investigado por tráfico de drogas após 'open beck' em aniversário

O rapper Filipe Ret é investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro pelo crime de tráfico de drogas, após ele oferecer um “open beck" em sua festa de aniversário, no último dia 23 de junho.

Nas redes sociais, o cantor publicou imagens em que ele segura um balde lotado de cigarros de maconha e distribuía para seus convidados.

De acordo com o delegado Marcus Amin, titular da Delegacia de Repressão a Entorpecente (DRE), as investigações começaram após a polícia tomar conhecimento do ocorrido através da publicação nas redes. O objetivo é apurar a possível prática de tráfico de drogas. As informações são do Globo.