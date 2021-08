Filme repetido: desde 2019 Bahia engata pelo menos uma grande sequência sem vencer

Sabe aqueles filmes em que o personagem fica preso em um determinado dia e vive a mesma situação várias vezes? É bem assim que o torcedor do Bahia tem se sentido no Campeonato Brasileiro.

Na derrota para o Grêmio, sábado, por 2x0, em Porto Alegre, o Esquadrão completou o sétimo jogo consecutivo sem vencer na competição. Situação que incomoda, mas que tem sido frequente na vida recente do clube.

Desde 2019, o Bahia completa pelo menos uma grande sequência de jogos sem ganhar por temporada. Naquele ano, quando era treinado por Roger Machado, o time fez um bom primeiro turno e terminou a primeira metade da Série A na sétima colocação, com 31 pontos. A boa campanha empolgou elenco e tricolores, que passaram a pensar em uma vaga na Libertadores, mas bastou a virada de turno para a equipe entrar em má fase. Foram nove partidas sem vencer e apenas quatro vitórias em 19 partidas. O Bahia só não brigou contra o rebaixamento graças à gordura acumulada.

No ano passado, o hiato de triunfos voltou a se repetir. E pior: duas vezes. Mais uma vez o time ficou sem vencer durante nove jogos (seis derrotas e três empates), durante o primeiro turno. Na segunda metade do Brasileirão, o jejum foi de oito partidas (sete derrotas e um empate). Diferente de 2019, não houve gordura e a briga contra o Z4 foi intensa durante todo o torneio. O Esquadrão escapou do rebaixamento nas rodadas finais.

Para este ano, a diretoria do Bahia planejou uma reformulação para, teoricamente, fazer o clube brigar na parte de cima da tabela na Série A. Até o momento o plano não saiu do papel. Com peças que ainda não conseguiram mostrar serviço, o time vem sofrendo no Brasileirão.

O bom início, quando somou 17 pontos em dez jogos, deu lugar aos tropeços. O Bahia conquistou apenas um dos últimos 21 pontos que disputou. Foram seis derrotas e um empate, por 1x1, contra o Cuiabá, fora de casa. Na era dos pontos corridos, o recorde negativo é de 10 partidas sem vitórias, marca alcançada em 2014. Naquele ano, o clube foi rebaixado à Série B.

“Primeiro a gente tem que pedir desculpas ao torcedor. É mais uma mudança de postura. Vamos esperar o que o professor vai falar, tentar adequar no nosso dia a dia e ter uma melhora”, disse o volante Raniele após o jogo contra o Grêmio.

Dabove começa hoje

Tomando como marco o segundo turno do Brasileirão de 2019, o Bahia precisa para ficar com o sinal de alerta ligado quanto ao risco de rebaixamento.

De lá para cá, o clube disputou 74 jogos pelo Campeonato Brasileiro: ganhou 21, empatou 17 e perdeu 36. Somou 80 dos 222 pontos que disputou no período, um aproveitamento de 36%. Realidade muito mais próxima da zona de rebaixamento (embora não de rebaixado) do que da tentativa de vaga na Libertadores.

Esse aproveitamento acumulado desde então, de 36%, é muito similar ao do time na atual edição, em que tem 35%. Com 18 pontos, o Bahia está em 15º lugar.

É nesse cenário turbulento que o técnico argentino Diego Dabove assume a equipe. Hoje, ele comanda o primeiro trabalho no CT Evaristo de Macedo. A estreia do novo comandante será na próxima segunda-feira, dia 30, quando o Bahia visita o Fluminense, às 19h, no Maracanã.