Filme sobre a vida de Gal Costa está previsto para 2023; confira detalhes

A cantora Gal Costa faleceu nesta quarta-feira (9), mas deixou seu legado para a eternidade. A artista virou tema de um filme que está previsto para ser lançado em 2023. "Meu nome é Gal" foi gravado em São Paulo e tem nomes de peso no elenco.

A atriz Sophie Charlotte gravou o filme no papel da protagonista. Além dela, nomes como Rodrigo Lelis (Caetano Veloso), Dan Ferreira (Gilberto Gil), Camila Márdila (Dedé Gadelha), George Sauma (Waly Salomão), Luis Lobianco (o empresário Guilherme Araújo), estão no longa que, após a morte da artista, será um dos filmes mais esperados do próximo ano.

A história da cantora que saiu da Bahia, ainda nos anos 60, e se mudou para o Rio de Janeiro em busca de reconhecimento na música, estará no filme, que foi dirigido pelas diretoras Dandara Ferreira e Lô Politi. O filme é uma adaptação da série exibida pela HBO Max, "O Nome Dela É Gal".