Fim da linha: Vagner Mancini não é mais técnico do Corinthians

Vagner Mancini não é mais técnico do Corinthians. O treinador foi demitido neste domingo (16), após a derrota do time para o Palmeiras, por 2x0, na Neo Química Arena, em partida válida pela semifinal do Campeonato Paulista.

Mancini já vinha sendo pressionado após a goleada por 4x0 sofrida para o Peñarol, do Uruguai, na última quinta-feira (13), pela Copa Sul-Americana. Mesmo com mais dois jogos a disputar na fase de grupos, o Corinthians já não tem mais chances de classificação.

Desde outubro de 2020 no Timão, o treinador comandou a equipe em 45 jogos, com 20 vitórias, 13 empates e 11 derrotas, aproveitamento de 54%. Mancini assumiu o Corinthians em situação complicada, na zona de rebaixamento do Brasileirão. Ele conseguiu uma reação com o grupo, mas não obteve vaga na Copa Libertadores e o time terminou a competição no 12º lugar.

Durante sua passagem, o técnico enfrentou outros períodos de questionamento. Entre eles, na eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil, para o América-MG. Outro momento turbulento foi a goleada por 4x0 sofrida para o Palmeiras, em janeiro. No mês passado, ele foi alvo de protestos de torcedores organizados do Corinthians.

A demissão de Mancini foi anunciada pelo presidente do clube, Duílio Monteiro Alves.

"Triste pelo resultado, por termos ficado fora de mais uma final. Queria aqui comunicar a mudança de comissão técnica, a saída do treinador Vagner Mancini e agradecer muito o seu trabalho, dedicação, junto ao Anderson Batatais e ao Claudio (Andrade, analista). Futebol muitas vezes nos obriga a fazer mudanças. Entendemos que neste momento o Corinthians precisa seguir e mudar sua comissão técnica. Nos próximos dias, depois de conversar com toda a diretoria, a gente anunciará o novo comandante", disse o dirigente.

O Corinthians também emitiu nota oficial sobre a saída do técnico e agradeceu o trabalho do treinador.

"Neste domingo (16), a diretoria de futebol do Corinthians se decidiu pelo encerramento do contrato do técnico Vagner Mancini. Além dele, se despedem da comissão técnica o auxiliar técnico Anderson Batatais e o analista de desempenho Cláudio de Andrade. (...) O clube agradece a dedicação de Mancini e sua comissão nestes sete meses de trabalho e deseja sucesso na sequência da carreira", diz o comunicado.

O Corinthians volta a campo na quinta-feira (20), às 21h30, contra o Sport Huancayo, do Peru, na Neo Química Arena. A tendência é que Danilo, ex-meia e atual técnico do time sub-23 do Corinthians, comande a equipe principal de forma interina.