Fim de semana terá ondas de até 3,5 metros no sul baiano; Marinha emite alerta

O Inverno segue com tudo na Bahia. E este fim de semana promete ser de muita chuva e mar revolto no Sul do estado. Entre a tarde deste sábado (3) e a noite de domingo (4), a previsão é de mau tempo para a região de Caravelas, com previsão de ondas de até 3,5 metros em alto-mar.

A Marinha do Brasil inclusive emitiu um alerta para a região e recomendou que o mar seja evitado pescadores e também por surfistas e banhistas, já que as ondas podem chegar à beira-mar. Embarcações de esporte e recreio também devem evitar a navegação em águas abertas, e pode haver interrupção nos barcos de transporte.

Salvador

Para Salvador, a previsão para o sábado é que a manhã esteja com sol encoberto por nuvens, mas pancadas de chuva à tarde. A temperatura terá variação de 22ºC a 29º C.

Já no domingo (4), a manhã também deve ser de sol e muitas nuvens, mas chove nos turnos da tarde e da noite. A temperatura mínima é de 23º C e a máxima é de 29ºC.

Todos os alertas para a população são emitidos exclusivamente pela Marinha do Brasil e podem ser consultados no site oficial ou nas redes sociais oficiais das Forças Armadas.