Fim de semana teve 80 estabelecimentos interditados e 29 festas interrompidas

Fim de semana é sinônimo de relaxamento para muita gente, mas, para algumas pessoas, sábado e domingo foram dias de farra, mesmo em momento de enfrentamento de uma pandemia. Só nestes dois dias, 80 estabelecimentos foram fechados por desobedecer regras e 29 aglomerações precisaram ser desfeitas.

Os números são da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) que, em conjunto com a Guarda Municipal, a Polícia Militar e fiscais da Coordenadoria de Fiscalização e Combate à Poluição Sonora, coordenou uma ação de fiscalização das medidas restritivas que visam o combate à covid-19.

Foram fiscalizados bares, restaurantes, espaços de conveniências e depósitos de bebidas, clínicas de estética, salões de beleza, barbearias e lojas em comércio de rua com área inferior a 200 metros quadrados.

No sábado (27), os locais visitados foram Pernambués, Mata Escura, Santo Inácio, Marechal Rondon, Dom Avelar, Castelo Branco, Águas Claras, Av. San Martin, IAPI, Caixa D’ Água, Cidade Nova, Lapinha, Sieiro, Liberdade, Alto do Peru, Boca do Rio, Mussurunga, Bromélia, Itapuã e Jardim das Margaridas.

No domingo (28), a fiscalização aconteceu no IAPI, Caixa D’ Água, Pau Miúdo, Pero Vaz, Liberdade, Jardim Cruzeiro, Uruguai, Vila Rui Barbosa, Caminho de Areia, Ribeira, Bonfim, Periperi, Barra, Boa Viagem, Mont Serrat, Alto do Cabrito, Boca do Rio, Mata Escura e Itapuã .

A fiscalização também aconteceu em todas as localidades que passam por medidas restritivas regionalizadas. Ao todo, foram 275 vistorias na Federação, 118 no Engenho Velho da Federação e 546 no Imbuí, sem nenhum registro de irregularidade.

Já em São Cristóvão, dos 1.080 locais visitados, sete descumpriam regras e foram interditados. No Engenho Velho de Brotas, foram 402 vistorias e apenas uma interdição. Já na Santa Cruz, dos 130 espaços fiscalizados, dois estavam descumprindo normas, enquanto em Tancredo Neves foram 174 vistorias e uma interdição.

Ainda segundo a Sedur, Fazenda Grande do Retiro recebeu 80 vistorias e teve três interdições; Paripe contabilizou 196 fiscalizações com cinco espaços fechados pela prefeitura; e Pau da Lima, por fim, 188 vistorias e seis interdições.

Poluição sonora

Neste fim de semana também ocorreu uma fiscalização por parte da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), através da Coordenadoria de Fiscalização e Combate à Poluição Sonora. Foram registradas 1.737 denúncias em apenas dois dias, principalmente de som alto em residências, veículos e área pública.

No sábado (27), foram apreendidas sete fontes sonoras, sendo cinco aparelhos de som de veículos e duas caixas amplificadas em via pública. Já no domingo (28), foram apreendidos seis equipamentos de som, sendo quatro de veículos e dois que estavam em estabelecimento comercial.