Fim de uma era: Chaves deixa SBT após 36 anos no ar

Após 36 anos no ar, Chaves está fora do SBT. Segundo o portal Natelinha, o programa mexicano terá seus últimos episódios indo ao ar nesta sexta-feira (31), às 14h15.

O motivo da saída foi uma mudança contratual entre a rede mexicana Televisa, detentora dos direitos das fitas, e o Grupo Chespirito, dona dos roteiros escritos por Roberto Gómez Bolaños, morto em 2014.

O SBT soube que perderia Chaves na última quarta (29), justamente o dia em que voltou a exibir o programa em sua grade diária, às 14h15, e viu o ibope triplicar no horário. A emissora também exibia a série nas madrugadas de sábado e nas manhãs de domingo. Aos finais de semana, também ia ao ar o Clube do Chaves, com Chapolin e outros quadros de Bolaños (Chaveco, Pancada, Doutor Chapatin e Dom Caveira).

Além do SBT, o Grupo Globo também não irá mais exibir a série, fazendo com que ela esteja fora da televisão brasileira. O motivo é o mesmo, o impasse entre a Televisa e o Grupo Chesperito.

Até o Las Estrellas, canal de entretenimento da Televisa, tirará as séries do ar. No streaming, o Amazon Prime Video também excluiu os programas mexicanos do cardápio.

Ainda segundo o Natelinha, nos bastidores, comenta-se que o filho de Bolaños, Roberto Gómez Fernández, revisou o acordo com a Televisa por ter outros projetos em relação à obra do pai. Embora não seja dono das fitas originais, exibidas até hoje, ele tem os roteiros originais e pode negociar com qualquer plataforma a gravação de um remate, por exemplo.