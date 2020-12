Fim do sonho: Bahia perde para o Defensa e é eliminado na Sula

O sonho da Copa Sul-Americana chegou ao fim para o Bahia. Na noite desta quarta-feira (16), o tricolor voltou a perder para o Defensa y Justicia, dessa vez por 1x0, no estádio Norberto Tomaghello, em Florencio Varela, na Argentina, e foi eliminado nas quartas de final do torneio.

O tricolor entrou em campo precisando vencer por dois gols de diferença ou placar a partir de 4x3, já que havia perdido o jogo de ida por 3x2, na Fonte Nova, mas abusou de perder chances, foi castigado no fim com o gol marcado por Braian Romero, e acabou ficando pelo caminho.

Garantido na semifinal, o Defensa y Justicia agora espera o vencedor de Junior Barranquilla x Coquimbo Unido para saber qual será o adversário. Já o Esquadrão passa a focar apenas no Campeonato Brasileiro.

Pressão tricolor

A única novidade que Mano Menezes preparou para o confronto foi a entrada do colombiano Ramírez como meia armador, deixando Daniel no banco. Administrando a vantagem construída no primeiro jogo, o Defensa se limitava a tentar encaixar o contra-ataque. Enquanto isso, o Bahia buscou espaços em meio à marcação argentina. Quando achou, Ramírez recebeu de Gregore dentro da área e, de cara com o goleiro, apesar de desequilibrado, chutou por cima e desperdiçou uma chance incrível.

O Esquadrão seguiu criando oportunidades. Aos 30 minutos foi a vez de Élber não aproveitar o contragolpe e parar no goleiro Unsain. No rebote, Gilberto tentou de longe e mandou para fora. Depois foi a vez de Juninho Capixaba e Ronaldo experimentarem de fora da área. Em vão.

Aos 42 minutos o Bahia teve a melhor chance do primeiro tempo: Rossi recebeu cruzamento de Juninho Capixaba na pequena área e finalizou no travessão. Na volta, ele tentou de novo, a bola bateu na marcação, e depois o atacante finalizou mais uma vez e outro adversário salvou em cima da linha. Os jogadores do time baiano pediram um toque de mão, mas a arbitragem mandou seguir.

Castigo no fim

O Bahia voltou para o segundo tempo sem mudanças, mas foi o Defensa y Justicia que começou assustando. Logo aos dois minutos, Braian Romero ficou no mano a mano com Ernando, se livrou dele, porém pegou mal na bola. A resposta foi imediata: em velocidade, Capixaba lançou Élber que, mesmo marcado, entrou na área, só que chutou fraco e facilitou a defesa de Unsain.

No duelo aberto, as chances apareceram para os dois lados, mas faltava acertar a pontaria. Quando Nino falhou no corte, Pizzini recebeu livre e perdeu. Depois foi a vez de Douglas crescer nos pés de Braian Romero e salvar o tricolor.

Do outro lado, Gilberto foi quem teve a chance, e de frente para o gol também mandou para fora. A situação ficou ainda mais complicada para o Bahia a partir dos 25 minutos, quando Rossi fez gesto obsceno e foi denunciado pelo árbitro de vídeo. O juiz de campo viu a imagem no monitor e expulsou o atacante.

O tricolor, no entanto, ficou apenas quatro minutos em inferioridade numérica. Aos 29, Acevedo fez falta em Clayson, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso também.

Já nos minutos finais, Mano Menezes partiu para o tudo ou nada e colocou Zeca, Rodriguinho e Daniel no jogo. Deu nada. Para piorar, o Defensa ainda conseguiu balançar as redes. Walter Bou aproveitou a falha de posicionamento da defesa e deixou Braian Romero livre para só tocar na saída de Douglas, aos 41 minutos do segundo tempo, e sacramentar a eliminação do Bahia.