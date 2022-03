Final da semana conta com ressacas de Carnaval no Centro Histórico; veja opções

Quem não conseguiu curtir nenhuma festa privada no Carnaval, pode aproveitar uma ressaca neste final de semana. Ou várias. O final da semana no Centro Histórico, por exemplo, conta com as festas de ressaca do Grupo Botequim e Bailinho de Quinta. Quem quiser sextar, cola com o Botequim na sexta (11), com roda de samba no Pátio da Igreja do Santo Antônio. Os ingressos custam R$20 em primeiro lote. Após a virada, passa a custar R$25.

O show do Botequim terá participação de Dona Salvadora. O grupo promete uma festa regada a marchinhas de Carnaval e também clássicos do samba.

“A ideia desse encontro nasceu durante nosso Baile de Carnaval, que foi muito bonito, com o público fantasiado e acompanhando nosso repertório de marchinhas. Foi uma noite especial que rendeu momentos marcantes”, comenta Roberto Ribeiro, cavaquinista e um dos fundadores do grupo que já tem 15 anos de história.

Show do Grupo Botequim (Foto: Divulgação)

Já no sábado, o Bailinho de Quinta volta ao Largo da Tieta, no Pelourinho, com a ressaca de seu Bailinho à Fantasia. O evento terá abertura da banda Sonora Amaralina e discotecagem do DJ Telefunksoul. Os ingressos custam R$70 em primeiro lote.

A ideia da festa é fazer uma mistura: o beat eletrônico de Telefunksoul com a cúmbia da Sonora Amaralina e o repertório do Bailinho - onde marchinha, axé, frevo, lambada e samba-reggae se reúnem num verdadeiro carnaval que promete fazer todo mundo dançar trocando os pés.

O Bailinho se inspira nos tradicionais bailes de carnaval, que se tornaram tendência da festa esse ano. Sem atrações nas avenidas, os camarotes deram vez às clássicas festas de clubes e os abadás foram substituídos pelas fantasias, resgatando a tradição carnavalesca. “Esse ano muita gente recorreu aos bailes e eu acho que o Bailinho semeou isso. Essa proposta de um carnaval mais lúdico e inclusivo virou uma tendência”, observa Thiago Trad, músico do Bailinho.

O grupo embala canções de Duda Beat, Vanessa da Mata, Mamonas Assassinas e Timbalada ao lado de clássicos carnavalescos, como “Aurora”, “A Filha da Chiquita Bacana” e “Balança o Saco”. Unindo o tradicional e o contemporâneo, o Bailinho combina musicalidades da folia em diversas épocas e lugares, celebrando muitos carnavais em um só.

Os ingressos para os dois shows são vendidos no Sympla. Para o Botequim, clique aqui. Para o Bailinho, é só clicar neste link.