Final de semana em Salvador é marcado por dezesseis afogamentos em praias

O fim de semana em Salvador foi marcado pelos afogamentos em diversas praias. De acordo com o Salvamento Marítimo (Salvamar), no domingo (30), 13 pessoas foram vítimas.

Parte dos casos aconteceram entre as praias de Stella Maris, Piatã e Itapuã. Algumas pessoas que se afogaram eram adolescentes, mas não houve casos de mortes. Três pessoas eram turistas, seis eram visitantes e os outros sete são da capital. Já prevenções de possíveis afogamentos, o número sobe para 746.

Um dos fatores para os afogamentos é o risco de mudança de tempo em Salvador. Apesar de não ter caído chuva forte na capital, o vento pode influenciar no mar. Para o Dia do Trabalhador, a previsão é que o céu fique nublado com possibilidade chuva fraca, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).