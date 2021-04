Fiuk diz que perdeu tudo após covid-19: ‘Vendi carro, acabou com a minha vida’

Durante um de seus discursos pedindo para permanecer na casa do Big Brother Brasil, na semana passada, o cantor Fiuk causou estranhamento geral ao afirmar que está passando por problemas financeiros e que, realmente, precisa do prêmio de R$ 1,5 milhão.

A falência do filho de Fábio Jr, de fato, pegou muita gente de surpresa, mas ele deu mais alguns detalhes da situação durante uma conversa com os participantes do BBB21, nesta quarta-feira (28), quando receberam a notícia de que a vacinação contra a covid já teve início no Brasil.

Vale lembrar que Fiuk, Camilla de Lucas, Gil, Juliette e Pocah estão confinados desde o dia 25 de janeiro, e todos se emocionaram com a notícia. Eles então começaram a imaginar como será voltar à normalidade após a imunização em massa no país.

Foi nesse momento que Fiuk, aos prantos, voltou a falar dos problemas financeiros durante a pandemia, e surpreendeu mais uma vez ao dizer que perdeu tudo.

“Mano, acabou tudo na minha vida com a covid-19. Eu tive que vender carro, perdi tudo o que tinha”, lamentou, chorando muito.

Antes de entrar na casa, Fiuk mostrou ao público a garagem de sua casa, afirmando que é apaixonado por drift (modalidade de automobilismo especializada em manobras com derrapagens) e que adquiriu três carros para participar de competições: um Skyline GTT-25 R34, avaliado em cerca de R$ 200 mil, um Mustang e um Nissan 350, ambos avaliados em R$ 115 mil.

Foto: GShow

Na ação da Globo, os participantes receberam camisetas da campanha Vacina Sim! Com informações do Yahoo!